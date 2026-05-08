삼성전자, 노조 요구 수용 시 영업이익 최대 12% 하락

매출 손실 4조 원 이상...인건비 39조 원 추가 발생 우려

JP모건 삼성전자 목표가 35만 원 유지

사진=연합뉴스

23일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 '투명하게 바꾸고, 상한폐지 실현하자-4/23 투쟁 결의대회가 열리고 있다. 2026.4.23 사진=한경 최혁 기자

글로벌 투자은행 JP모건은 삼성전자가 창사 이래 최대 규모의 파업 위기에 직면함에 따라 사측이 노조의 요구안을 수용할 경우 올해 영업이익이 최대 12%까지 하락할 수 있다고 분석했다.제이 권 JP모건 연구원은 지난 6일 보고서를 통해 “장기화한 노동 파업 리스크가 현실화하고 있다”고 진단했다.보고서에 따르면 삼성전자가 영업이익의 10~15%를 성과급으로 지급하고 기본급을 5%이상할 경우 기존 추정치 대비 21조 원에서 최대 39조 원에 달하는 추가 인건비가 발생할 것으로 관측됐다.이로 인해 2026년 예상 영업이익은 노동 관련 비용 증가로 인해 약 7∼12% 하향 조정될 위험이 있다고 분석했다. 생산 차질에 따른 단기적 손실도 불가피할 전망이다.JP모건은 노조가 발표한 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간의 파업이 진행될 경우 매출 기회 손실액이 4조 원 이상에 달할 것으로 추정했다.권 연구원은 “웨이퍼 처리량 감소가 더 심화하거나 생산 라인 셧다운이 발생하면 생산 영향은 기본 시나리오보다 더 커질 수 있다” 며 반도체 부문이 매출이 약 1~2%가 직접적인 타격을 입을 것으로 내다봤다.다만 JP모건은 이러한 리스크에도 불구하고 삼성전자에 대한 낙관적인 투자 의견을 유지했다.권 연구원은 “과거 현대차 사례를 보면 노동 파업과 주가 움직임의 상관관계는 제한적이었다”며 삼성전자에 대한 투자 의견을 ‘비중 확대’, 목표주가는 35만 원으로 제시했다.메모리 업황의 상승 사이클이 예상보다 길어질 수 있다는 점이 그 이유다.보고서는 노조 파업 이슈로 주가가 조정받는 시점은 오히려 매수 기회라고 강조했다.경영진이 노조와 원만한 합의 의지를 보이고 있는 만큼 합의 도달 자체가 주가의 불확실성을 해소하는 계기가 될 것이라고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com