현지 시간 8일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 인용한 글로벌 석유 유출 감시 서비스 '오비털 EOS'의 추정에 따르면 7일 기준으로 위성 사진에 포착된 해상 오염 면적은 50여㎢, 원유 유출 규모는 3000여 배럴이다.
7일 낮 기준으로 유출돼 바다 위에 떠 있는 원유는 남쪽의 사우디아라비아 영해 방향으로 움직여 가고 있었다고 NYT는 보도했다.
이란 국영 매체들은 이번 유출을 보도하지 않고 있다. 이란 외무부는 기사에 대한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다.
전문가들 사이에서는 ▲ 원유 탱크나 파이프 라인이 손상됐을 가능성 ▲ 저장 시설 포화에 따른 유정이나 원유 생산 시설의 손상을 방지하려고 이란 석유 당국이 원유를 고의로 방류했을 가능성 등이 거론되는 상황이다.
한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 해상 봉쇄가 지속되면 이란이 원유를 수출할 수 없어 이란 내 원유 저장 시설이 포화 상태가 될 것이라면서, 이란 해상 봉쇄가 이란이 협상장에 나오게 하는 지렛대가 될 것이라고 주장해왔다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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