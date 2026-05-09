코스피가 '7000피'(7,000포인트)마저 뚫는 불장을 이어가는 가운데 증시 대기자금인 투자자예탁금이 역대 최대치를 기록했다.반면 주가 하락 베팅 자금도 늘고 있다. 공매도 대기자금 성격인 주식 대차거래 잔고도 처음으로 180조원을 넘었다.9일 증권업계 등에 따르면 지난 7일 기준 증시 진입을 준비하는 대기자금인 투자자예탁금은 136조9890억원으로 집계됐다.투자자예탁금은 주식을 사려고 증권사 계좌에 맡겨 두거나 주식을 팔고 나서 찾지 않은 돈이다. 보통 주가가 오를 때 증가한다.지난 3월 4일 투자자예탁금은 역대 최대치(132조682억원)였지만 이후 미국과 이란 간 전쟁의 여파로 꾸준히 줄어 지난달 6일 107조4674억원까지 감소했다.그러나 이후 다시 늘더니 두 달여 만인 지난 6일 130조원을 재차 넘어섰다. 하루 뒤인 7일에는 137조원 가까이 불어 기존 최대 기록을 넘어섰다.주가 추가 상승을 기대하는 심리가 팽배한 가운데 그와 정 반대로 주가 하락에 베팅하는 수요도 늘었다.주식 대차거래 잔고는 지난 7일 179조6659억원을 기록했다. 하루 전날인 6일(180조6284억원)에는 사상 최초로 180조원을 넘어섰다.대차거래는 주식을 장기 보유하는 기관 투자자 등이 다른 투자자에게 수수료를 받고 주식을 빌려주는 거래라 공매도의 선행 지표로 여겨진다.공매도는 대차거래를 이용해 미리 주식을 빌려 팔고 주가가 실제로 하락하면 싼값에 되사서 갚는 것이다. 주가가 하락할 것으로 예상될 때 공매도 투자가 늘어난다.'빚투'(빚을 내서 투자) 지표인 신용거래융자 잔고는 약간 줄긴 했지만 여전히 높은 수준이다. 지난달 29일 36조683억원을 기록해 역대 최대로 늘어났던 신용거래융자 잔고는 지난 7일에는 35조5072억원으로 약간 줄었다.신용거래융자 잔고는 투자자가 주식 투자 목적으로 증권사로부터 빌린 뒤 갚지 않은 금액이다.상장지수펀드(ETF) 순자산총액과 시가총액은 7일 기준 각각 456조2392억원, 458조2751억원이었다.지난 1주일간 수익률 1위 ETF는 'TIGER 200IT레버리지'로 39.12% 올랐다. 이어 'KODEX 반도체레버리지'(33.80%), 'TIGER 레버리지'(33.14%), 'KODEX 레버리지'(33.13%), 'KIWOOM 200선물레버리지'(33.06%) 순으로 나타났다.반면 'TIGER 200선물인버스2X'(-27.93%), 'KODEX 200선물인버스2X'(-27.22%), 'PLUS 200선물인버스2X'(-27.07%)는 수익률이 저조했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com