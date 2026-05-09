9일 러 전승절 열병식에서 행진하는 북한군(타스통신 소셜미디어 갈무리)

러시아가 제2차 세계대전 승리를 기념하는 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다.러시아 관영 타스 통신은 9일 소셜미디어에 북한군 부대의 퍼레이드 영상을 게시했다. 이 영상에는 총을 들고 정복을 입은 북한군이 열을 맞춰 행진하는 모습이 담겼다. 북한 인공기와 러시아의 전승절을 기념하는 메시지가 적힌 깃발을 든 기수가 행렬 맨 앞에 섰다.러시아의 전승절 군사 퍼레이드 행사에서 북한군이 함께 행진한 것은 이번이 처음이다.앞서 김정은 북한 국무위원장은 지난 9일 블라디미르 푸틴 대통령에게 러시아 전승절 81주년을 기념해 축전을 보내고 양국의 동맹관계를 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com