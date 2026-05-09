홈 한경BUSINESS 러 전승절 열병식서 북한군 등장…북·러 동맹과시 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605095762b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.09 19:16 수정2026.05.09 19:17 강홍민 기자 러시아가 제2차 세계대전 승리를 기념하는 전승절 군사 행진에 북한군 부대가 참여한 것으로 확인됐다. 9일 러 전승절 열병식에서 행진하는 북한군(타스통신 소셜미디어 갈무리)러시아 관영 타스 통신은 9일 소셜미디어에 북한군 부대의 퍼레이드 영상을 게시했다. 이 영상에는 총을 들고 정복을 입은 북한군이 열을 맞춰 행진하는 모습이 담겼다. 북한 인공기와 러시아의 전승절을 기념하는 메시지가 적힌 깃발을 든 기수가 행렬 맨 앞에 섰다.러시아의 전승절 군사 퍼레이드 행사에서 북한군이 함께 행진한 것은 이번이 처음이다.앞서 김정은 북한 국무위원장은 지난 9일 블라디미르 푸틴 대통령에게 러시아 전승절 81주년을 기념해 축전을 보내고 양국의 동맹관계를 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 와인과 예술 감상으로 일상 탈출을… [김동식의 와인 랩소디] ‘음주운전’ 경고 문구, 술병에 붙는다…"담뱃갑처럼 될까" [속보]코스피 7000 돌파...증시 대기 자금 '137조' 역대 최대 상가임차인의 갱신요구권, 충분한 고려 후에 행사해야[최광석의 법으로 읽는 부동산] 오일머니 캐시 트랩에 걸린 이란…Do Or Die! 그 선택은[한상춘의 국제경제 심층읽기]