고유가·2030 열풍에 테슬라 질주

테슬라 90%가 중국산

‘불법 활성화’와 ‘배터리 재앙’ 우려

사진=연합뉴스

미국 테슬라가 지난달 국내 승용 전기차 시장에서 전통의 강자 기아를 처음으로 제치고 브랜드 판매 1위에 올랐다.고유가 국면에서 소프트웨어 경쟁력을 중시하는 2030세대의 ‘테슬라 쏠림’ 현상이 기폭제가 된 것으로 분석된다.10일 한국수입자동차협회(KAIDA) 등에 따르면 테슬라는 지난 4월 한 달간 모델Y·모델3를 앞세워 총 1만 3190만대를 판매했다.이는 수입차 브랜드 역사상 월별 최다 판매 기록이며 국산 전기차 1위인 기아(1만1673대)를 가뿐히 넘어서는 수치다.이 같은 이변은 젊은 층이 주도했다. 지난해 신차 등록 점유율이 10년 만에 최저치로 떨어졌던 20대의 지난달 신차 등록 대수가 36.3%나 폭증한 것이 이를 뒷받침한다.자동차를 단순한 이동 수단이 아닌 ‘움직이는 컴퓨터(SDV)’로 인식하는 젊은 세대 사이에서 ‘전기차=테슬라’라는 공식이 자리 잡은 결과다.하지만 장밋빛 전망만 있는 것은 아니다. 현재 국내 판매량의 90% 이상이 중국 상하이 공장에서 생산된 차량이라는 점이 리스크로 꼽힌다.특히 중국산 모델은 핵심 기능인 FSD(전용자율주행) 사용이 불가능함에도 이를 불법으로 활성화하려는 시도가 벌써 85건이나 적발돼 안전 우려를 낳고 있다.환경 문제도 숙제다. 중국산 테슬라에 탑재된 LFP 배터리는 가격은 저렴하지만 재활용이 거의 불가능해 향후 ‘환경 재앙’이 될 수 있다는 지적이다.김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “중국산 모델의 가격 인하가 판매량을 견인했지만 재활용 불능 배터리 문제를 해결하기 위한 생산자책임재활용제도 등 정책적 보완이 시급하다”고 제언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com