세계적인 팝스타 두아 리파.

팝스타 두아리파가 삼성전자에 무단 사진 무단 사용을 주장하며 제출한 사진.

유명 가수 두아 리파가 삼성전자를 상대로 1500만달러(약 220억원) 규모의 소송을 제기했다. 사진을 무단 사용했다는 것이 이유다.미국 연예매체 버라이어티는 9일(현지시간) 이같은 내용의 보도를 냈다.버라이어티에 따르면 리파 측 변호인단은 미국 캘리포니아 중부 연방지방법원에 저작권 침해와 상표권 침해, 퍼블리시티권 침해 등을 이유로 삼성전자를 상대로 한 소장을 제출한 상태다.소장에 따르면 삼성전자는 지난해부터 TV 포장 상자 겉면에 리파의 사진을 사용해왔다. 리파 측은 해당 사실을 확인한 뒤 삼성 측에 사용 중단을 요청했다. 하지만 받아들여지지 않았다는 것이 두아 리파 측의 주장이다.해당 사진은 2024년 리파가 오스틴 시티 리미츠 페스티벌 백스테이지에서 촬영된 것으로 알려졌다. 리파 측은 사진 저작권은 삼성전자가 아닌 리파 측에 있다.리파 측은 소장에서 "리파의 본인 동의나 사전 협의 없이, 어떤 발언권이나 통제권도 주어지지 않은 채 그의 얼굴이 대규모 소비재 마케팅 캠페인에 대대적으로 사용됐다"며 "리파는 이를 허용하지 않았다"고 밝혔다.영국 출신의 리파는 지난 2015년 싱글 '뉴 러브'(New Love)로 데뷔한 후 2017년 첫 정규음반 '두아 리파'(Dua Lipa)가 영국 앨범 차트 3위에 오르며 인기를 얻었다. 데뷔 후 그래미 어워즈를 3회 수상했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com