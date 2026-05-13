이재명 대통령이 5월 13일 HD현대중공업 울산 조선소를 방문해 LNG선 화물창에서 정기선 HD현대 회장의 설명을 듣고 있다. 사진=연합뉴스

이재명 대통령이 13일 오후 울산 HD현대중공업을 방문해 조선 건조 현장을 시찰하고 관계자들을 격려했다.이날 현장 방문에서 정기선 HD현대 회장은 디지털 전환을 통한 조선산업의 체질 개선과 미래 경쟁력 확보를 강조했다.안귀령 청와대 부대변인의 서면 브리핑에 따르면, 이 대통령은 직접 독(Dock)을 둘러보며 카타르 등에서 발주한 LNG 운반선의 건조 상황과 글로벌 시장 동향을 점검했다.특히 노르웨이 발주 선박 내부를 시찰하며 한국형 LNG 화물창 기술개발 현황을 청취하고 현장 안전관리 상태를 살폈다.이 대통령은 "세계 최고 수준의 K조선 경쟁력은 현장 노동자들의 숙련된 기술과 헌신 덕분"이라며 "대한민국 조선산업이 미래 시장에서도 글로벌 주도권을 이어갈 수 있도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 약속했다.이에 정기선 HD현대 회장은 "스마트 조선소를 구축해 생산 체질을 근본적으로 혁신하겠다"며 "디지털 기반의 기술 고도화를 통해 미래 조선산업의 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 화답했다.시찰 직후 이 대통령은 인근 호텔에서 'K조선 미래 비전 간담회'를 주재했다. 'K조선, 모두의 힘으로 더 큰 미래로'를 주제로 열린 이번 간담회는 친환경·고부가가치 선박 중심의 시장 변화에 대응하고, 중소 조선 생태계 강화 및 인력 부족 문제 해결을 위한 전략을 논의하기 위해 마련됐다.이날 행사에는 대·중·소형 조선사 및 기자재 업체, 금융기관, 노동자 대표 등 산업 생태계 관계자들과 재정경제부·산업통상자원부 등 관계 부처 장관, 청와대 참모진이 대거 참석했다.이 대통령의 모두발언에 이어 김정관 산업부 장관은 ‘K조선 미래 비전’을 발표했으며, 참석자들 간의 자유 토론을 통해 산업 발전 방안을 모색했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com