아리바이오는 중국 푸싱제약과 먹는 알츠하이머병 치료제 후보물질 ‘AR1001’의 글로벌 개발·허가·생산·상업화를 위한 독점 판매권 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.
계약 규모는 총 47억달러(약 7조원)다. 국내 알츠하이머 치료제 판권 계약 가운데 최대 규모라는 설명이다.
이번 계약에 따라 아리바이오는 임상 개발 전반에 활용할 옵션 비용 명목으로 6000만달러(약 900억원)를 먼저 받는다. 여기에 글로벌 임상 3상 주요 결과(톱라인) 발표 시 추가 8000만달러(약 1200억원)를 포함해 총 1억4000만달러(약 2100억원)의 선급금을 단계적으로 확보하게 된다. 허가와 상업화 단계에 따른 별도의 로열티도 받는다.
AR1001은 뇌 혈류 개선, 신경세포 보호, 염증 억제 등 다중 기전을 겨냥한 경구용 알츠하이머 치료제다. 현재 글로벌 임상 3상을 진행 중이다. 회사는 연내 주요 결과를 발표할 계획이다.
앞서 아리바이오는 지난해 6월 아부다비에 본사를 둔 제약사 아르세라와도 총 6억달러(약 8200억원) 규모의 AR1001 독점 판매권 계약을 체결했다. 이번 계약까지 포함하면 AR1001의 글로벌 독점 판매권 계약 규모는 누적 약 10조원에 이른다.
정재준 아리바이오 공동대표는 “푸싱제약이 임상 3상 톱라인 발표 전부터 결과에 대한 확신을 갖고 과감히 투자한 만큼 전 세계 환자들에게 더 빠르게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
김태림 기자 tae@hankyung.com
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