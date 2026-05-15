서울시 마포구 합정동에 있는 세아타워 전경. 사진=세아그룹

세아제강지주가 북미 시장의 단가 하락과 글로벌 공급망 불안에 올해 1분기 저조한 성적표를 기록했다.15일 세아제강지주 공시에 따르면, 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 267억 원으로 지난해 동기 대비 59.0% 급감했다.매출은 9919억 원을 기록하며 전년보다 4.7% 소폭 증가했으나, 당기순이익은 82억 원에 그쳐 86.2%라는 큰 폭의 감소세를 보였다.실적 하락의 주된 원인은 수익성이 높은 북미 유정용 강관(OCTG)의 판매 가격 하락이다. 여기에 중동 지역의 지정학적 리스크가 심화되면서 물류 비용이 상승하고 원재료 조달이 지연된 점이 영업이익을 갉아먹었다.주력 계열사인 세아제강 역시 별도 기준 영업이익 232억 원을 기록, 전년 대비 11.1% 감소하며 부진한 흐름을 같이했다.다만 세아제강지주 측은 2분기를 기점으로 실적이 반등할 것으로 내다보고 있다.회사 관계자는 "북미 에너지 시장의 재고 확보 수요가 여전히 견조하고 공급망 재편이 진행 중"이라며 "2분기부터 판가가 상승세로 돌아서면 수익성도 점진적으로 회복될 것"이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com