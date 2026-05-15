함영주 하나금융그룹 회장이 지난 2월 3일 서울 여의도 하나증권 본사에서 열린 '2026년 제1회 Hana One-IB 마켓 포럼'에서 발언하고 있다. 사진=연합뉴스

하나금융지주가 국내 최대 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무에 1조원 규모의 투자를 단행해 4대 주주로 올라선다. 이를 통해 디지털자산과 스테이블코인 중심의 금융 혁신에 속도를 낸다는 구상이다.하나금융은 15일 하나은행 이사회가 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 228만4000주를 매입하기로 결정했다고 밝혔다. 인수 금액은 1조33억원이다.이번 거래가 마무리되면 하나은행은 송치형 두나무 회장(25.51%), 김형년 두나무 부회장(13.10%), 우리기술투자(7.20%)에 이어 두나무의 4대 주주에 오르게 된다.하나금융은 이번 투자를 블록체인과 스테이블코인 인프라 확대에 대응하기 위한 전략적 지분 투자라고 설명했다. 디지털 금융 전환이 빠르게 진행되는 가운데 선제적으로 관련 생태계에 참여하겠다는 것이다.이날 하나금융과 두나무는 금융과 디지털자산을 연결하는 미래 혁신 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)도 체결했다.양사는 지난해 말부터 함께 추진해온 블록체인 기반 해외송금 서비스 개발을 지속하기로 했다. 하나금융은 실시간 거래와 정산이 가능한 시스템으로 서비스를 고도화해 고객 편의성을 높일 계획이다.또 원화 스테이블코인의 발행부터 유통, 사용, 환류까지 이어지는 생태계 조성을 위해 안정적이고 확장성 있는 인프라를 함께 구축하기로 했다. 디지털자산 투자 시장 변화에 대응할 수 있는 협력 방안도 함께 찾는다.해외 디지털자산 시장을 겨냥한 신사업 발굴도 추진한다. 제휴와 투자, 블록체인 기반 해외송금 연계 서비스 등 글로벌 사업 영역에서 협력을 확대할 방침이다.함영주 하나금융 회장은 “디지털자산 기반 금융 혁신을 가속하기 위한 전략적 결정”이라며 “두나무와 함께 K-블록체인 생태계를 조성하고 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 성장할 수 있도록 그룹 역량을 집중하겠다”고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com