오리온, 올해 1분기 영업이익 1655억원

사진=오리온 제공

초코파이, 포카칩, 꼬북칩 등 주요 브랜드를 보유한 국내 대표 식품기업인 오리온이 이번 1분기 호실적을 거뒀다.15일 금융감독원에 따르면 오리온의 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 1655억원이다. 전년 동기와 비교하면 26%가 늘었다. 같은 기간 매출은 16% 늘어 9304억원을 기록했다.이번 호실적에는 해외 법인의 고성장세가 실적을 견인했다고 풀이한다. 중국과 베트남, 러시아 등의 해외법인에서 높은 성장세를 보였다.특히 러시아의 경우 가장 급격한 성장세를 보였다. 러시아 법인의 올해 1분기 연결 기준 영업이익은 142억원이다. 전년 동기 대비 66.2% 증가했다. 매출은 905억원을 기록해 34.7%의 성장세를 보였다. 참붕어빵과 후레쉬파이 등의 생산 능력을 확대하고 유통채널별로 전용 제품을 강화한 것이 이번 1분기 실적에 영향을 줬다고 오리온은 분석했다.중국 법인의 경우 감자스낵·파이·젤리 등 주요 제품의 판매량이 크게 늘었다. 이에 영업이익은 전년 동기 대비 42.7% 늘어난 799억원을 기록했다. 매출은 24.8% 늘어난 4097억원을 달성했다. 중국의 최대 명절인 ‘춘절’의 성수기 효과도 영향을 줬다는 분석이다.베트남 법인도 명절 효과와 신제품 효과를 받았다. 베트남의 음력 설에 해당하는 ‘뗏’ 기간의 명절 수요가 늘었고, 신제품을 출시하면서 매출을 올렸다. 베트남의 경우 전년 동기 대비 25.2% 늘어난 266억원의 영업이익을 기록했고, 17.9% 늘어난 1513억원의 매출액을 기록했다.인도 법인은 전년 동기 대비 67% 늘어난 98억원의 매출을 달성했다. 북동부 지역을 중심으로 한 영업 전략이 통했다고 평가했다.반면 국내 매출의 증가세는 해외 법인의 성장세보다 약했다. 국내의 경우 전년 동기 대비 4.6% 늘어난 485억원의 영업이익을 기록했다. 매출의 경우 0.4% 늘어 2834억원을 달성했다. 영업이익의 경우 해외 법인의 로열티 수익을 제외할 경우 0.3%의 증가율을 보였다. 고물가로 인한 전반적인 소비 둔화가 영향을 미쳤고, 그에 비해 선방했다고 평가한다.오리온은 하반기 생산 시설을 확충하며 성장세를 가속하려는 계획이다.한국 법인의 경우, 여름 스낵 성수기를 대비해 포카칩 생산라인을 증설할 계획이다. 또한 진행 중인 진천통합센터 공사의 경우 내년 완공을 목표로 추진 중이다.러시아의 경우 참붕어빵의 수요가 급증했다. 이에 공급량을 2배로 늘릴 예정이라고 밝혔다. 트베리 신공장 건설 역시 속도를 낼 예정이다.중국의 경우 스윙칩의 추가 생산라인을 가동할 예정이다. 또, 저당·고단백 등 건강 지향 제품군을 강화할 계획이다.베트남은 연내 하노이 제3공장 완공이 목표다. 이후 제4공장 건설 역시 함께 추진하며 동남아 수출의 기반을 강화할 예정이다.인도는 초코파이와 커스타드 생산라인을 추가로 구축할 계획을 밝혔다. 현지의 초코파이와 커스타드 수요에 대응하기 위해서다.오리온 관계자는 “국내외 생산·물류 설비에 대한 선제적인 투자를 통해 공급 물량을 확대하고 하반기 성장세를 한층 끌어올릴 것”이라고 전했다.오리온은 해외 법인의 가파른 성장세로 지난달 새롭게 공시대상기업집단에 포함됐다. 올해 11개 기업집단이 신규 지정되었는데 그중 오리온이 유일한 식품기업이다. 공시대상기업집단은 자산 5조원 이상 기업집단을 대상으로 한다.오리온은 지난해 기준 자산총액이 5조1430억원이었다. 오리온의 지난해 연결 기준 매출은 3조3324억원이었는데, 이 중 해외 비중이 65.4%에 달했다. 공시대상기업집단에 포함되면서 오리온은 공정거래법 등 약 20여개의 법률과 30여개의 규제가 적용된다. 또한 계열사 간 상호출자와 신규 순환출자, 채무보증 등에 대한 제한을 따르게 되며 공시 의무 역시 강화된다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com