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국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 7주 연속 상승한 것으로 집계됐다.16일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 5월 둘째 주(10∼14일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 전주보다 L당 0.6원 오른 2,011.8원으로 나타났다.지역별로는 서울이 0.8원 상승한 2,051.8원으로 2주 연속 2,050원대를 유지하며 가장 높았다. 반면 대구는 1,995.8원으로 전주와 동일해 가장 낮았다.상표별로는 SK에너지 주유소가 평균 2,017.1원으로 가장 높았고 알뜰주유소는 1,995.9원으로 가장 낮았다.경유 평균 가격은 전주 대비 0.8원 오른 2,006.2원이었다.이번 주 국제유가는 미중 정상회담 기대감으로 한때 하락했다가 전쟁 종식 관련 성과 부재로 다시 상승했다. ICE선물거래소에서 브렌트유 7월물은 배럴당 109.26달러(약 14만5,000원)로 3.4% 상승했고 뉴욕상업거래소 WTI 6월물은 105.42달러(약 14만원)로 4.2% 올랐다.국제유가 변동은 통상 2~3주 시차를 두고 국내 가격에 반영된다.한편 정부는 지난 8일부터 적용된 5차 석유 최고가격을 동결했다. 휘발유는 1,934원 경유 1,923원 등유 1,530원으로 유지된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com