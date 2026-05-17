[속보]역대급 '빚투'에…증권사 이자수익 '초대박'
국내 주요 10개 증권사가 올해 1분기 '빚투'로 벌어들인 수익이 6000억원에 달하는 것으로 나타났다.

17일 연합뉴스가 10대 대형 증권사(미래에셋·한국투자·삼성·KB·NH·신한·메리츠·키움·하나·대신) 분기보고서 등에 따르면 이들 증권사들이 1분기 벌어들인 신용거래융자에 따른 이자 수익은 총 6000억원이었다. 지난해 같은 기간(3846억원)보다 55.9% 늘었다. 전 분기(2025년 4분기·5262억원) 대비로도 14.0% 증가했다.

이는 국내 증시가 '불장'을 이어가면서 신용거래융자 잔고가 크게 증가했기 때문이다.

지난해 말 4200대였던 코스피는 1분기 중 6000선을 돌파하는 등 급등했다. 이에 올해 1분기 1일 평균 신용거래융자 잔고는 31조126억원으로 평균으로는 처음으로 30조원을 넘어섰다. 작년 1분기 평균(17조2877억원)보다 79.3%, 작년 4분기 평균(26조34억원)보다 19.2% 늘어난 수준이다.

증권사들은 사별로 다르긴 하지만 융자 기간에 따라 연 5% 안팎에서 10%에 육박하는 금리를 적용하고 있다.

평균 약 8~9%의 고금리인 것으로 추정된다. 업계 한 관계자는 "금리가 낮은 수준은 아니지만, 1분기 상승기에 신용거래융자를 통해 투자자들이 벌어들인 수익은 금리의 몇 배가 될 것"이라고 말했다.

일부 증권사는 1분기 신용거래융자 이자 수익이 순이익의 25%를 웃돈 반면, 10%에도 못 미친 곳도 있어 증권사 간 큰 차이를 보였다. 다만 10개 증권사 전체 순이익(4조3320억원) 대비 신용거래융자 이자 비중은 13.8%로 지난해 1분기(18.7%)보다 4.9%P 낮아졌다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com