홈 한경BUSINESS [속보] 靑 “한미정상, 미중회담·한반도평화·팩트시트 관련 대화” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605172129b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.17 23:09 수정2026.05.17 23:09 정채희 기자 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 두산, 최태원 지분 포함 SK실트론 '100% 인수'…5조원대 빅딜 타결 한국가스공사, 뜻밖의 효자 [베스트 애널리스트 추천 종목] 예측시장 뛰어드는 월가…"도박 아닌 금융상품"[비트코인 A to Z] “물건 없어서 못 판다” 노무라 ‘K-반도체’ 역대급 찬사 [속보]청와대 “삼성전자 파업 막아야…갈등 해결에 모든 지원”