윌라, 삼성서울병원과 함께 암 경험자 목소리 담은 <다시, 일> 오디오북 공개

통합 독서 플랫폼 윌라가 삼성서울병원 암병원 '암환자 삶의 질 연구소'와 손잡고, 암 경험자들의 목소리를 담은 오디오북 <다시, 일>을 18일 공개했다.오디오북 <다시, 일>은 암 경험 이후 사회로 복귀해 일과 일상을 이어가는 35인의 사례를 담은 오디오 사례집이다. 이번 프로젝트는 암 경험자에 대한 사회적 인식을 개선하고 이들의 회복을 응원하기 위해 윌라와 삼성서울병원이 공익 목적으로 공동 제작했다.특히 이번 오디오북은 낭독진의 재능 기부로 그 의미를 더했다. 평소 시각장애인을 위한 오디오북 제작에 꾸준히 참여해 온 배우 박정민을 비롯해 삼성서울병원 및 삼성화재 임직원들이 낭독자로 나섰다. 특히 배우 박정민은 낭독뿐만 아니라 따뜻한 응원의 메시지를 수록하기도 했다.총 35편의 에피소드로 구성된 <다시, 일>은 암 경험자 35인의 일과 일상, 그리고 회복에 대한 과정이 담겨 있다. 단지 한 사람의 경험이 아닌, 우리 모두의 삶과 연결되어 있다는 메시지가 담겨 있으며 18일부터 윌라에서 무료로 오디오북을 청취할 수 있다.윌라를 서비스하는 인플루엔셜 문태진 대표는 "삼성서울병원과 함께 공익 목적의 오디오북을 공동 제작하게 되어 뜻깊다"며 "윌라는 앞으로도 독서 문화의 경계를 허물고, 모든 이들이 양질의 콘텐츠를 누릴 수 있도록 사회적 책임을 다할 것"이라고 전했다.한편, 윌라는 이 외에도 인문·에세이 분야의 다양한 베스트셀러를 오디오북으로 제공하고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com