착한의사, 2026 레고랜드 런 러너 대상 헬스케어 부스 성료

건강검진 종합 플랫폼 착한의사가 '2026 레고랜드 런(Legoland Run)'에 동참해 러너들의 건강을 돕는 프로그램을 운영했다고 밝혔다.지난 16일 강원도 춘천 하중도에서 개최된 이 행사는 4,000여 명의 LG U+ 고객들이 레고랜드 인근 5km 코스를 달리는 체험 이벤트로 진행됐다. 5월 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 러닝의 묘미를 느끼고, 건강한 라이프스타일을 실천해 볼 수 있도록 꾸며졌다.착한의사는 행사장 내 부스를 열어 참가자들이 스스로의 건강을 손쉽게 진단해 볼 수 있는 체험형 프로그램을 선보였다. 참가자들은 착한의사 앱에 접속해 자신의 이전 검진 기록을 한눈에 확인하고, 향후 어떤 검진이 필요한지 맞춤형 안내를 받았다. 특히 검진 할인 쿠폰은 물론, 장 건강 관리를 위한 '이로움랩 프로바이오틱스'를 함께 증정했다. 단발성 이벤트에 머무르지 않고, 대회가 끝난 뒤에도 꾸준한 건강관리로 이어지게끔 돕는 것이 이번 프로그램의 핵심 취지였다.비바이노베이션(착한의사 운영사) 오정일 부대표는 "러닝과 같은 생활 체육을 즐기는 분들은 평소 자기 건강 관리에도 적극적"이라며, "이번 레고랜드 런을 계기로 많은 분들이 검진 데이터를 통해 자신의 몸 상태를 정확히 인지하고 건강한 습관을 만들어가길 바랐다"고 전했다. 이와 함께 "향후에도 다방면의 라이프스타일 플랫폼들과 손잡고 누구나 일상에서 쉽게 건강검진을 챙길 수 있는 환경을 조성해 나갈 것"이라고 강조했다.착한의사는 종합검진을 비롯해 국가검진, 채용 및 특수검진을 아우르며, 검사 항목 추천부터 사후 추적관찰에 이르기까지 원스톱 케어를 지원한다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com