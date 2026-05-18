정용진 격노했다…스타벅스 5·18 마케팅 관계자 전원 중징계

정용진, 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계 주문

신세계그룹, 이번 일 일벌백계 본보기로 삼을 예정

정용진 신세계그룹 회장이 오늘(18일) 스타벅스 부적절 마케팅 진행에 대한 책임을 물어 손정현 SCK컴퍼니 대표를 즉시 해임했다. 여기에 그치지 않고 책임자와 관계자를 중징계할 예정이다.18일 정용진 회장은 스타벅스 '5·18 탱크데이' 마케팅에 격노하고 그룹이 할 수 있는 가장 강력한 징계를 주문했다. 정 회장은 특히 이번 사고가 5.18 광주 민주화 운동의 숭고한 정신을 기리는 기념일에 일어났다는 점을 심각하게 봤다. 정 회장은 이번 일을 일벌백계의 본보기로 삼아 다시는 유사한 일이 반복되지 않도록 해야 한다는 의지를 가지고 있다.앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일에 맞춰 '탱크데이' 마케팅을 진행했다. 지난 15일부터 '단테·탱크·나수데이'라는 이름으로 자사 텀블러 제품을 할인하는 프로모션을 진행했다. 이 과정에서 '책상에 탁!' 등의 문구를 사용했다. 해당 문구는 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부의 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다" 발표를 떠올리게 한다는 지적이 나왔다.상황이 심각해지자 손정현 대표는 사과문을 내고 "5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.신세계그룹은 손정현 대표와 함께 이번 행사를 기획하고 주관한 담당 임원도 책임을 물어 해임키로 했으며, 관련 임직원 모두에 대해서도 징계 절차에 착수할 계획이다.신세계그룹은 “정용진 회장은 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시하는 한편, 이번 사안을 매우 심각하게 생각해 대표이사 해임이라는 초강수를 빼든 것” 이라고 말했다.한편, 신세계그룹은 앞으로 유사한 사고의 재발을 방지하기 위해 업무 프로세스를 재정립하는 한편, 조직 내 올바른 역사의식 정립을 위한 노력도 기울인다는 방침이다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com