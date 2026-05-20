홈 한경BUSINESS [속보]삼성전자 임금 6.2% 인상…DX부문에 600만원 상당 자사주 지급 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202605200181b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.05.20 23:38 수정2026.05.20 23:38 김영은 기자 삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스삼성전자는 노사가 2026년 임금협상 잠정 합의를 통해 임금을 6.2% 인상하고, 완제품(DX) 부문에는 600만원 규모의 자사주를 지급하기로 했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 맞잡은 두손…삼성전자 파업 직전 노사 극적 타결 삼성전자 노동조합 총파업 유보 [속보] 삼성전자 노조 "총파업 유보…잠정합의안 찬반투표" 한국소비자단체협의회 "쿠팡이츠 무료배달 확대, 가격 상승 우려" 전쟁 여파에 빵·우윳값 묶는다… 영국, 가격상한제 검토