삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막이 걸려 있다. 연합뉴스

삼성전자는 노사가 2026년 임금협상 잠정 합의를 통해 임금을 6.2% 인상하고, 완제품(DX) 부문에는 600만원 규모의 자사주를 지급하기로 했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com