최태원 대한상공회의소 회장이 5월 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이' 행사에서 인사말을 하고 있다. 사진=문경덕 한국경제신문 기자

최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)이 인공지능(AI)을 복잡한 사회적 문제를 해결하고 다양한 이해관계자의 협력을 이끌어낼 새로운 동력으로 제시했다.최 회장은 20일 서울 중구 상의회관에서 열린 '2026 대한상공회의소 신기업가정신협의회(ERT) 멤버스 데이'에서 "우리가 직면한 사회 문제는 과거보다 복잡하고 구조화돼 개별 기업이나 정부의 노력만으로는 해결하기 어렵다"며 이같이 밝혔다.ERT는 기업의 기술과 역량을 활용해 사회 문제 해결에 동참하는 협의체다.이날 최 회장은 사회적 당사자 간의 유기적 결합을 가로막는 비용과 시간 문제를 AI가 해소할 수 있다고 내다봤다.그는 "연결과 협력을 통해 작은 성과를 만드는 데도 많은 리소스가 소모돼 참여자의 희생이 따랐다"며 "비용이 많이 발생하는 문제들을 AI로 효과적으로 엮어낸다면 한층 수월하게 해결책을 찾을 수 있을 것"이라고 강조했다.특히 AI가 개인 간의 능력 격차를 획기적으로 줄여줄 것이라는 구체적인 분석도 내놓았다.최 회장은 "과거에는 학벌이나 연륜에 따라 능력의 차이를 규정해왔지만 AI는 이러한 격차를 허물 수 있다"며 "능력치를 각각 100과 10으로 가정하더라도, 1000의 능력을 가진 AI를 결합하면 1100 대 1010이 되어 차이가 미미해진다"고 설명했다. 누구나 기술의 도움을 받아 문제 해결에 기여할 수 있는 시대가 열렸다는 취지다.아울러 AI를 활용해 그동안 측정이 어려웠던 사회적 가치를 정량화함으로써 자원 배분의 효율성을 극대화할 수 있다고 전망했다.최 회장은 "AI를 통해 착한 일의 성과를 명확히 측정할 수 있다면 자원을 가장 효과적인 곳에 배치할 수 있다"며 "사회 문제 해결 속도가 발생 속도를 앞지르는 선순환이 가능해질 것"이라고 덧붙였다.다만 AI 시대에도 인간 고유의 영역은 여전히 존재한다고 밝혔다.최 회장은 "AI가 대체할 수 없는 것은 결국 인간의 감성을 만족시키는 일"이라며 "수익을 창출하는 일은 AI가 대체할 확률이 높지만, 따뜻한 인간관계를 만들고 사회 문제를 해결하는 사람이 더 큰 성공을 거두는 사회가 올 것"이라고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com