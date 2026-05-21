베일 벗은 ‘소요한남 by 파르나스’… 럭셔리 시니어 라이프의 새 기준 만들다

단순 시설 관리 넘어 입주민의 취향까지 고려한 ‘배려받는 생활 환경’ 구축

40여 년의 호텔 경영 노하우 집약… 24시간 컨시어지, 버틀러, 라이프스타일 다이닝, 웰니스 서비스 도입

단순히 하드웨어를 관리해 주던 기존의 시니어 주거를 넘어, 프리미엄 호텔 서비스가 일상 깊숙이 파고드는 시대가 열리고 있다. 서울 한남동에 들어서는 고품격 시니어 레지던스 ‘소요한남 by 파르나스’는 파르나스호텔앤리조트(이하 파르나스호텔)의 검증된 서비스 역량을 전면에 내세워 차별화된 주거 패러다임을 선보일 예정이다. 이는 흔한 고급 주거 단지 공급에 그치지 않고, 수십 년간 축적된 호스피탈리티(Hospitality) 노하우를 시니어 라이프스타일에 이식한 새로운 대안으로 평가받는다.‘소요한남 by 파르나스’는 파르나스호텔의 운영 자산을 기반으로 기존 공동주택의 전형적인 관리 방식을 탈피했다. 대신 입주민의 시간적 여유와 일상 동선, 개인적 취향까지 세밀하게 반영한 ‘맞춤형 라이프케어 서비스’를 지향한다. 주거와 식음, 건강 관리와 문화 여가를 유기적으로 엮어 하나의 완성된 생활 경험으로 제공하는 것이 핵심이다. 업계에서는 이를 단순한 위탁 관리를 넘어 ‘호텔 본연의 DNA를 주거에 완벽히 녹여낸 독보적 비즈니스 모델’로 주목하고 있다.실제로 국내 시니어 레지던스 시장은 최근 급성장세를 타고 있지만, 대다수 시설은 공간을 분양하고 기본적인 생활 편의를 제공하는 수준에 머물러 있다. 반면 자산과 안목을 갖춘 프리미엄 시니어층은 단순히 병원이 가까운 것을 넘어 식음료의 질, 프라이버시 보호, 고품격 문화 경험과 커뮤니티의 깊이 등 삶의 질을 결정짓는 소프트웨어에 눈을 돌리기 시작했다. 이러한 시장의 변화 속에서 ‘소요한남 by 파르나스’는 파르나스호텔이 40여 년간 갈고닦은 최정상급 호텔 운영 노하우를 주거 서비스의 핵심 무기로 내세웠다.◆ 미식과 웰니스의 진화, ‘라이프스타일 다이닝’ 시대를 열다파르나스호텔 관계자는 “주거 공간에서 펼쳐지는 호텔 서비스는 단순한 심부름이나 편의 제공을 넘어 입주민의 삶의 품격을 증명하는 수단이어야 한다”며 “고객이 ‘관리받는 느낌’을 받는 것을 넘어, 자신의 생활 리듬과 취향이 온전히 이해받고 있다는 ‘배려받는 환경’을 체감하도록 하겠다”고 강조했다. 이에 따라 단지는 24시간 컨시어지, 하우스키핑, 세탁 대행은 물론 개인 맞춤형 식음 서비스와 체계적인 웰니스 프로그램까지 하나의 플랫폼 안에서 유기적으로 구동할 방침이다.특히 파르나스호텔은 보이지 않는 디테일에서 승부를 본다는 전략이다. 입주민이 먼저 요청하기 전에 일상 패턴을 파악해 필요한 서비스를 선제적으로 제안하고 지원하는 시스템을 준비 중이다. 대형 의료기관 방문 동행 같은 실질적인 생활 편의부터, 수준 높은 맞춤형 다이닝과 가사 전반의 효율적 지원까지 하나의 고도화된 운영 체계 안에서 원스톱으로 제공되는 것이 가장 큰 특징이다.이번 프로젝트의 가장 강력한 차별화 포인트는 단연 미식(F&B)과 웰니스다. 최근 국내 호텔업계에서 다이닝 경쟁력은 단순한 부대시설을 넘어 브랜드의 자존심이자 핵심 가치로 자리 잡았다. 시장 관계자들은 파르나스호텔이 보유한 독보적인 F&B 운영 역량이 시니어 주거 공간과 결합했을 때 엄청난 시너지를 낼 것으로 내다보고 있다.실제로 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스의 대표 일식 레스토랑인 ‘스시 카네사카’가 국내 호텔 업장 최초로 미쉐린 1스타를 획득한 사례는 파르나스호텔의 미식 역량을 증명한다. 시니어 레지던스 시장 역시 이러한 하이엔드 미식 노하우가 향후 흥행을 가르는 척도가 될 것으로 보고 있다. 단순한 영양 공급 차원의 급식을 넘어, 건강과 미식적 취향, 그리고 사교적 가치까지 한데 묶은 ‘라이프스타일 다이닝’에 대한 갈증이 커지고 있기 때문이다.이와 함께 웰니스 생태계도 촘촘하게 구축된다. 최고급 수영장과 사우나, 자쿠지, 피트니스 시설을 기본으로 갖추는 것은 물론, 개인별 건강 상태에 맞춘 맞춤형 운동 가이드와 전문 트레이너 코칭, 체계적인 골프 레슨, 그리고 신체적 정성(Longevity)을 극대화하는 맞춤형 라이프케어 프로그램을 가동한다. 입주민 개개인의 세분화된 건강 니즈를 정밀하게 반영하는 이 시스템은 기존 시니어 시설들과 선을 긋는 결정적 차이다.◆ 입주민을 압도하는 스태프 규모, 하이엔드 주거의 지속가능성결국 비즈니스의 영속성을 가르는 핵심은 ‘운영의 안정성’이다. 시니어 레지던스 사업은 화려한 건물을 짓는 것보다, 입주 이후 장기적으로 서비스의 품질을 유지하고 운영의 완성도를 이어가는 데서 성패가 갈리기 때문이다. 프리미엄 시니어 주거 시장에서 일관성 있는 서비스 품질과 입주민들의 지속적인 생활 만족도가 브랜드의 생명줄로 평가받는 이유도 여기에 있다.파르나스호텔은 ‘소요한남 by 파르나스’의 성공적인 안착을 위해 이미 2023년부터 국내외 최고급 레지던스 사례를 전수 조사하고 타깃 고객층의 라이프스타일을 현미경 분석해왔다. 글로벌 주요 도시의 도심형 하이엔드 시니어 시설들을 벤치마킹하는 것은 물론, 은퇴 예정 자산가들과 실제 레지던스 입주 경험자들을 심층 인터뷰해 실질적인 요구사항을 데이터화했다. 이를 바탕으로 시니어 특화 운영 매뉴얼을 수립했으며, 호텔 현장에서 숙련된 전문 서비스 인력들을 전면에 배치할 계획이다.특히 ‘소요한남 by 파르나스’는 총 111실 규모의 프라이빗한 단지로 구성되는 반면, 투입되는 전문 운영 인력은 약 164명에 달한다. 입주민 수보다 운영 인력이 더 많은 이 같은 구조는 국내 시니어 레지던스 시장에서도 매우 이례적인 대규모 투입이다. 여기에 대형 의료기관 및 글로벌 웰니스 전문 브랜드들과의 전략적 협업 체계를 더해 건강 지원 서비스의 전문성을 한층 더 끌어올린다는 구상이다.◆ 시설 공급에서 서비스 산업으로, 시니어 시장의 시험대‘소요한남 by 파르나스’가 던지는 메시지는 단순한 고급 부동산 분양을 넘어선다. 국내 시니어 주거 패러다임이 하드웨어 공급 중심에서 본격적인 ‘고부가가치 서비스 산업’으로 완전히 체질을 바꿀 수 있을지 가늠하는 시험대이기 때문이다. 결국 시장의 눈길은 실제 운영의 완성도로 쏠린다. 최고급 호텔의 호스피탈리티가 주거라는 일상적 공간에서도 지속 가능한 경험으로 구현될 수 있을지, 그리고 안목 높은 자산가들이 이를 새로운 주거의 절대 기준으로 수용할지가 향후 하이엔드 주거 시장의 최대 관전 포인트다.한편, ‘소요한남 by 파르나스’는 지난 5월 15일 분양 갤러리를 공식 오픈한 이후 차별화된 라이프스타일을 추구하는 자산가층의 뜨거운 관심을 한몸에 받고 있다. 오픈 직후부터 한남동을 비롯해 압구정동, 성수동 등 서울 주요 전통 부촌의 시니어 고객들의 예약 방문이 밀려들며 갤러리 내 유닛과 프라이빗 상담 공간이 활기를 띠고 있다. 단지의 공식 청약 접수 일정은 오는 5월 25일부터 26일까지 양일간 진행될 예정이다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com