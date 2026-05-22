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반도체 수출과 코스피 8000피 등의 호조로 소비자들의 경제 심리가 석달 만에 개선됐다.한국은행이 22일 발표한 '소비자동향조사' 결과에 따르면 5월 소비자심리지수(CCSI)는 106.1로 전월보다 6.9포인트(p) 상승했다. 지난해 6월(+6.9p) 이후 11개월 만에 가장 큰 상승폭이다.지수는 중동 전쟁 영향으로 두 달 연속 큰 폭 하락해 지난 달 1년 만에 100을 하회했다가 이달 상승으로 전환했다. 다만 아직 3월(107.0) 수준을 회복하지 못했다.CCSI를 구성하는 6개 지수 중 현재경기판단(83·+15p)이 가장 큰 폭으로 올랐다. 2020년 10월(+16p) 이후 5년 7개월 만에 최대폭 상승이다.다만 지수는 이란 전쟁 발발 첫 달인 지난 3월(86)보다 낮은 수준에 머물렀다.향후경기전망(93·+14p)과 생활형편전망(97·+5p), 현재생활형편(93·+2p), 가계수입전망(100·+2p), 소비지출전망(110·+2p) 등도 일제히 올랐다.이흥후 한은 경제심리조사팀장은 "반도체 업황 호조와 1분기 국내총생산(GDP) 큰 폭 성장에 국내외 기관들이 올해 우리나라 성장률을 상향 조정하면서 소비자들의 경기 개선 기대가 확대됐으며, 증시 호조도 개선에 기여했다"고 말했다.이어 "작년 5월부터 장기 평균을 상회하던 심리지수가 중동 전쟁 이후 급등락하면서 불확실성이 높은 상황"이라고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com