30대 주담대 증가폭 최대…주담대 평균 1653만원 증가

수도권 집 거래 살아나자 주담대 ‘꿈틀’

서울 강남구 한 부동산 중개업소에 붙은 급매물 광고. 2026.3.1 사진=연합뉴스

올해 1분기 주택 거래가 늘면서 가계대출과 주택담보대출 신규 취급액이 다시 증가세로 돌아섰다. 특히 30대를 중심으로 주택담보대출 증가 폭이 크게 확산된 것으로 나타났다.22일 한국은행이 발표한 ‘차주별 가계부채 통계’에 따르면 올해 1분기 차주(대출자)당 가계대출 평균 신규 취급액은 3542만 원으로 전 분기보다 99만 원 늘었다.지난해 하반기 부동산 규제 영향으로 증가 폭이 둔화했다가 올해 들어 다시 확대된 것이다.주택담보대출 평균 신규 취급액은 2억 2939만 원으로 전 분기 대비 1653만 원 증가했다.연령별로는 30대 증가 폭이 3457만 원으로 가장 컸고 이어 20대(+1811만원)와 40대(1203만원)순이었다.전체 신규 주택담보대출 가운데 30대 비중도 41.1%로 크게 높아졌다.지역별로는 수도권과 충청권을 중심으로 주택담보대출 증가세가 두드러졌다. 반면 강원·제주권과 동남권 등은 감소했다.한국은행은 거울 외곽과 경기 지역의 중저가 주택 거래 증가가 대출 확대에 영향을 준 것으로 분석했다.다만 정부의 가계대출 관리 강화 기조가 이어지고 있어 추가 대책과 수도권 주택시장 흐름을 지켜봐야 한다고 설명했다.1분기 차주당 가계대출 평균 잔액은 9740만 원으로 소폭 증가했고 주택담보대출 평균 잔액도 1억6006만 원으로 늘며 역대 최대 기록을 이어갔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com