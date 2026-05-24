사진=연합뉴스

온라인 유통업체 매출액이 주요 유통 매출에서 차지하는 비중이 60%를 돌파했다.24일 산업통상자원부의 주요 유통업체 매출 동향 통계를 보면, 지난 3월 주요 온라인 유통업체 매출이 전체 주요 유통 매출에서 차지하는 비중은 60.6%로 집계됐다.산업통상자원부는 소비동향을 파악하기 위해 월간 매출액을 조사·분석해 발표한다. 이번에 온라인 유통업체를 조사에 포함한 지난 2016년 6월 이후 처음으로 60%대를 돌파했다.조사 대상은 쿠팡, 네이버, 롯데마트, 롯데온, SSG, G마켓글로벌, 11번가, 인터파크, 갤러리아몰, 에이케이몰, 홈플러스 등 온라인 유통업체 11개사다.오프라인은 백화점 3사, 대형마트 4개사, 편의점 4개사, SSM 4개사 등 총 15개사가 대상이다.온라인 비중은 코로나19 팬데믹 시기였던 2020년 12월 50%를 기록한 뒤 2021∼2022년 40%대로 소폭 하락했다. 이후 2023년부터 상승세로 돌아섰고 비중이 점차 커지는 추세다.올해 1월 58.7%였고 2월 58.5%를 거쳐 3월에 60.6%로 올라섰다.지난 3월 업태별 매출 비중을 세부적으로 보면 온라인 60.6%, 백화점 15.4%, 편의점 13.9%, 대형마트 8.1%, SSM 2.0% 순이었다.업태별 매출 증가율을 보면 오프라인은 1.9% 늘어나는 데 그쳤으나 온라인 매출은 8.1% 뛰었다.백화점 매출액이 14.7% 증가했고 편의점은 2.7% 늘었지만, 대형마트는 15.2% 급감했고 SSM이 8.6% 줄었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com