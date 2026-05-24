‘제2의 머지포인트’ 우려에도 법망 패싱
이자만 408억 벌면서 환불은 60% 써야
네이버·카카오 페이는 규제받고 스타벅스는 안 받는다?
특히 최근 5.18 민주화운동 비하 논란으로 인한 불매·환불 요구 속에서 소비자들의 불만이 폭발하고 있다.
24일 스타벅스코리아 감사보고서에 따르면 작년 말 기준 선불금 규모는 4275억 6311만 원으로 전년(3950억 8377만 원) 대비 8.22% 증가했다.
하지만 고객이 환불을 요구해도 잔액의 60% 이상을 사용해야만 돌려받을 수 있어 실제 100% 환불은 제한적이다.
반면 스타벅스는 이 선불금을 예탁과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 2020년 이후에만 액 408억 원의 막대한 이자 이익을 거둔 것으로 나타났다.
더 큰 문제는 스타벅스가 사실상 시중 은행 수준의 수 천억원 대 자금을 굴리면서도 금융당국의 선불전자지급수단 규제에서 비껴있다는 점이다.
전가금융거래법상 스타벅스는 발행처와 사용처가 같고 전 매장이 본사 직영 체제여서 법적으로 ‘하나의 점포’로 취급된다.
네이버페이나 카카오페이와 달리 선결제를 받아둔 동네 식당과 같은 분류로 묶여 규제만을 빠져나간 것이다.
이에 따라 스타벅스는 금융위가 아닌 공정위의 전자상거래법 적용을 받으며 선불금 중 약 251억 원은 여전히 보증보험에 가입되지 않은 상태다. 자금 운용의 세부 내역도 공시되지 않는다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
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