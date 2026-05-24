‘제2의 머지포인트’ 우려에도 법망 패싱

이자만 408억 벌면서 환불은 60% 써야

네이버·카카오 페이는 규제받고 스타벅스는 안 받는다?

서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.5.19 사진=연합뉴스

스타벅스코리아의 선불충전금(이하 선불금) 규모가 4200억 원을 돌파했지만 현행법상 금융당국의 관리 및 감독을 받지 않는 규제 사각지대에 놓여 있어 제도 개선이 시급하다는 지적이 나온다.특히 최근 5.18 민주화운동 비하 논란으로 인한 불매·환불 요구 속에서 소비자들의 불만이 폭발하고 있다.24일 스타벅스코리아 감사보고서에 따르면 작년 말 기준 선불금 규모는 4275억 6311만 원으로 전년(3950억 8377만 원) 대비 8.22% 증가했다.하지만 고객이 환불을 요구해도 잔액의 60% 이상을 사용해야만 돌려받을 수 있어 실제 100% 환불은 제한적이다.반면 스타벅스는 이 선불금을 예탁과 신탁 등 현금성 자산으로 운용해 2020년 이후에만 액 408억 원의 막대한 이자 이익을 거둔 것으로 나타났다.더 큰 문제는 스타벅스가 사실상 시중 은행 수준의 수 천억원 대 자금을 굴리면서도 금융당국의 선불전자지급수단 규제에서 비껴있다는 점이다.전가금융거래법상 스타벅스는 발행처와 사용처가 같고 전 매장이 본사 직영 체제여서 법적으로 ‘하나의 점포’로 취급된다.네이버페이나 카카오페이와 달리 선결제를 받아둔 동네 식당과 같은 분류로 묶여 규제만을 빠져나간 것이다.이에 따라 스타벅스는 금융위가 아닌 공정위의 전자상거래법 적용을 받으며 선불금 중 약 251억 원은 여전히 보증보험에 가입되지 않은 상태다. 자금 운용의 세부 내역도 공시되지 않는다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com