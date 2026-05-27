국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

스페인 남부 세비야에서 시민들이 폭염 속에 거리를 걷고 있다. 스페인 기상청은 2025년 첫 주요 폭염 기간 100곳 이상의 관측소에서 40도 넘는 기온이 기록됐다고 밝혔다. 2025. 07. 03. 사진=연합뉴스

북서유럽을 덮친 이른 폭염으로 전력 시장이 출렁이고 있다. 26일 블룸버그에 따르면 고기압 열돔 영향으로 영국 런던 기온은 5월 기준 사상 최고 수준인 35도까지 올랐고 프랑스 일부 시간대 도매 전력 가격은 마이너스로 떨어졌다.구름이 걷히면서 태양광 발전량이 급증한 영향이다. 유럽에서는 재생에너지 발전량이 수요를 웃도는 시간대에 도매 전력 가격이 종종 마이너스를 기록한다. 영국에서는 지난 일요일 정오 태양광이 전력 수요의 절반 가까이를 충당해 역대 최고치를 기록했다. 반면 폭염은 물 수요 증가와 일부 지역 단수, 프랑스 원전 냉각수 부족 우려를 키웠다. 기후변화가 전력 수요와 재생에너지 출력, 전력망 안정성을 동시에 흔드는 변수로 부상하고 있다.불평등·사회 관련 재무공시 태스크포스(TISFD)가 기업과 금융회사의 사회 관련 공시 기준 초안을 공개했다. 26일 공개된 초안은 기업이 사람과 관련된 영향, 의존성, 위험, 기회를 식별하고 공시하도록 하는 데 초점을 맞췄다.초안에는 개념적 기반, 일반 요구사항, 공시 권고안, 향후 개발 과제가 담겼다. TISFD는 향후 권고 지표와 이행 지침을 추가할 계획이다. 기업의 사회적 책임이 인권·노동·공급망 리스크를 넘어 투자 판단과 재무 안정성의 요소로 편입되는 흐름이 빨라지고 있다는 평가다.기후변화가 항생제 내성 확산을 가속한다는 연구 결과가 나왔다. 26일 영국 일간지 가디언에 따르면 영국, 프랑스, 호주, 스위스, 중국 연구진은 1940년부터 2023년까지 139개국에서 수집된 살모넬라 유전체 48만개 이상을 분석했다.연구진은 이 기간 기후변화가 살모넬라 항생제 내성 유전자 증가의 약 10%와 관련이 있다고 밝혔다. 항생제 오남용이 여전히 주된 원인이지만 기온 상승과 강수 패턴 변화가 세균의 생존과 확산, 내성 유전자 교환을 촉진할 수 있다는 설명이다. 다만 연구는 상관관계를 제시한 것으로 직접적인 인과관계를 입증한 것은 아니다.한국수자원공사가 오픈AI와 손잡고 기후재난 대응을 위한 물 특화 인공지능(AI) 개발에 나선다. 수자원공사는 26일 오픈AI와 글로벌 기후변화 및 재난 대응 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.두 기관은 홍수와 가뭄 등 물 재난 대응에 필요한 AI를 공동 연구하고 물관리 분야 생성형 AI 활용 방안도 모색한다. 수공은 디지털트윈과 AI 정수장 등 기존 물관리 기술을 오픈AI 기술과 결합해 글로벌 기후·워터테크 시장 진출을 추진할 계획이다. 2029년 글로벌 AI 물 산업 시장은 640억달러(88조원) 규모로 커질 것으로 전망된다.중동발 에너지 불안이 한국 등 아시아 국가의 재생에너지 확대 움직임을 자극하고 있다. 26일 블룸버그는 한국과 필리핀이 화석연료 공급 불확실성 속에서 재생에너지 프로젝트를 앞당기는 국가로 거론되고 있다고 보도했다.싱가포르 중앙은행 격인 싱가포르통화청(MAS)을 12년 넘게 이끌었던 라비 메논 싱가포르 기후대사는 최근 블룸버그와의 인터뷰에서 에너지 안보와 공급망 우려가 재생에너지 분야의 수요와 수익성을 높이고 있다고 분석했다. 그는 청정에너지 설비와 핵심 광물 수요가 늘면서 기관투자가와 헤지펀드 등 이른바 ‘스마트 머니’가 선제적으로 투자에 나설 수 있다고 봤다.이승균 기자 csr@hankyung.com