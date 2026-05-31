코인베이스, 스테이블코인 시대의 육각형 인재 [돈 되는 해외 주식]

코인베이스의 주요 투자 포인트는 USDC의 높은 회전율에 따른 유통 지배력 심화, 유통 플랫폼에 유리한 규제 환경, x402·Base·USDC를 결합한 AI 에이전트 결제 표준 선점에 따른 네트워크 효과로 요약된다.코인베이스는 USDC가 가장 자주 사용되는 경로를 장악한 유통 플랫폼이다. 테더(USDT)의 회전율이 71배인 것에 비해 USDC의 회전율은 243배에 달한다. 이는 USDC가 단순히 자산을 보유하는 기능보다는 온체인(On-chain) 거래나 결제에서 반복적으로 사용되고 있음을 시사한다. 실제 지난 3년간 USDC 전체 유통량이 2배 증가하는 동안 코인베이스 플랫폼 내의 USDC는 약 10배 늘었으며 2026년 1분기 기준 190억달러로 사상 최고치를 기록했다.코인베이스는 13개의 다각화된 제품 라인업을 통해 플랫폼 내에 예치된 USDC를 현물·파생상품 담보, 예측시장 정산, 대출 및 결제 등으로 쉼 없이 순환시키고 있다. 즉 지금처럼 USDC의 높은 회전율과 신규 서비스 출시가 빠르게 맞물릴수록 코인베이스의 투자 매력도는 더욱 커진다.미국의 스테이블코인 규제 법안인 지니어스법(GENIUS Act)과 클래리티법(CLARITY Act)의 도입은 코인베이스에 구조적 수혜를 안겨줄 전망이다.지니어스 법안은 발행사가 스테이블코인 보유자에게 직접적으로 이자를 지급하는 것을 제한한다. 이에 따라 서클(Circle) 등 주요 발행사의 자체적인 고객 확보력(리테일 직판 매력)은 약화된다.클래리티 법안은 단순 이자 지급은 금지하되 플랫폼 내에서의 거래·결제·정산 활동에 기반한 리워드(Rewards) 지급은 허용하여 ‘유통 플랫폼 중심의 보상 구조’를 제도화한다.코인베이스는 USDC의 핵심 유통 경로와 베이스 체인이라는 정산 인프라를 동시에 보유하고 있다. 따라서 발행사인 서클 입장에서는 코인베이스로의 파트너 배분 수익을 일방적으로 축소하기 어려운 구조적 협상력을 확보한 것으로 판단된다. USDC 사용량 확대를 위해 코인베이스 유통망에 의존할수록 서클의 배분 수익 축소 여력은 제한적일 수밖에 없다.2026년 1분기 기준 베이스 체인의 스테이블코인 거래대금은 전년 대비 10배로 폭발적으로 성장하며 강한 네트워크 효과를 입증하고 있다. 베이스는 글로벌 온체인 스테이블코인 거래량의 62%, 온체인 에이전트 스테이블코인 거래량의 90% 이상을 처리했으며 웹 기반 결제 프로토콜인 x402 결제의 99% 이상은 USDC로 정산됐다.아직 초기 단계이지만 AI 에이전트 간 머신 투 머신(M2M) 결제의 기본 조합이 ‘USDC·Base·x402’로 수렴하고 있음을 의미한다. 코인베이스의 중장기 기업가치 재평가 요인은 향후 AI 에이전트 시장 성장에 따라 x402를 비롯한 AI 에이전트 결제 인프라에서 본격적으로 발생할 것으로 전망된다.단기 리스크 요인은 클래리티 법안의 입법 지연이다. 상원 심의 등 미 의회 내 입법 절차가 지연될 경우 규제 명확성 확보 시점이 늦어질 수 있다. 또한 규제 정비 및 체질 개선 과정과 별개로 가상자산 시장 전반의 거래 대금 둔화에 따른 단기 실적 변동성이 존재한다.김세희 유진투자증권 애널리스트