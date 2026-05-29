시오팡야, AK플라자 분당점서 팝업 운영… 고객과의 접점 넓힌다

소금빵 브랜드 시오팡야(SIOPANYA)가 오는 5월 29일부터 6월 21일까지 AK플라자 분당점에서 팝업 스토어를 진행한다.이번 팝업은 매장에서 직접 구워낸 소금빵의 풍미를 현장에서 경험할 수 있도록 기획됐다. 베이커리와 브랜드 무드를 함께 전달하며 고객들과의 접점을 넓힌다는 계획이다.시오팡야는 프랑스산 고메버터를 사용한 깊은 풍미와 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 식감으로 소비자들의 호응을 얻고 있는 소금빵 브랜드다. 기본 소금빵 외에도 프렌치, 트러플, 명란, 갈릭 등 다양한 메뉴를 운영하며 차별화된 맛을 선보이고 있다.이번 AK플라자 분당점 팝업에서는 시오팡야의 대표 메뉴들을 한자리에서 만나볼 수 있다. 모든 제품은 현장에서 직접 구워 제공되며, 고객들은 갓 나온 베이커리 특유의 식감과 풍미를 즐길 수 있다.또한 팝업 공간은 브랜드 특유의 감성을 담은 따뜻한 분위기로 꾸며질 예정이다. 단순한 제품 판매를 넘어, 시오팡야만의 무드와 경험을 자연스럽게 느낄 수 있도록 구성한 것이 특징이다.AK플라자 분당점은 서현역과 연결된 분당의 복합 쇼핑 공간으로, 쇼핑·외식·라이프스타일 콘텐츠를 한곳에서 즐길 수 있는 지역 랜드마크다. 유동 인구가 풍부한 핵심 상권에 위치한 만큼, 이번 팝업 역시 많은 방문객들의 관심이 이어질 것으로 기대된다.㈜오시오에프앤비 관계자는 "고객들이 일상 속에서 보다 편하게 시오팡야를 경험할 수 있도록 다양한 지역에서 팝업을 선보이고 있다"며 "앞으로도 브랜드만의 맛과 감성을 전할 수 있는 공간을 지속적으로 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com