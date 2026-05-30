뉴스1

김정관 산업통상자원부 장관(뉴스1)

김영훈 고용노동부 장관(뉴스1)

삼성전자 노사 갈등이 촉발한 반도체 대기업의 초과이익 처분 문제가 정부 내부에서도 엇갈리는 모습이다. 인공지능(AI) 시대 국가 경쟁력을 위해 반도체 기업의 이윤을 미래 투자로 연결해야 한다는 주장과, 대기업의 초과이익을 어떻게 사회적으로 분배할 것인가에 대한 주장으로 나뉘고 있다.김정관 산업통상자원부 장관은 29일 자신의 페이스북을 통해 반도체 산업의 초과이익은 미래 경쟁력 확보를 위한 생산적 재투자로 이어져야 한다고 강조했다.그는 “AI 시대의 승부는 압도적인 속도와 규모에서 갈린다”며 “지금은 반도체 산업이 만들어내는 이윤을 미래를 위한 생산적 재투자로 연결해야 하는 절체절명의 시간”이라고 밝혔다.이어 “단 한 번의 투자 실기조차 산업 생태계를 붕괴시키고 우리 기업들을 회복하기 어려운 패자의 길로 내몰 수 있다”며 “지금 필요한 것은 머뭇거림이 아니라 결단이며, 분산이 아니라 집중”이라고 덧붙였다.앞서 김영훈 고용노동부 장관은 대기업이 창출한 성과를 원청과 정규직에만 한정할 것이 아니라 협력업체와 함께 나누는 방안을 사회적으로 논의해야 한다는 입장이다.김 장관은 지난 27일 기자간담회에서 “대기업의 초과이익을 어떻게 사회적으로 분배할 것인가에 대한 유일한 해법은 사회적 대화”라며 노동부 주관 긴급 토론회 개최 계획을 밝혔다. 다만 논란이 확산되자 “정부는 기업의 정당한 이익에 강제적으로 관여할 권한도, 생각도 없다”고 선을 그었다.김 장관은 이후에도 “거위 배 가르기가 아니다”라며 “양극화 해소와 기업 경쟁력 제고를 위한 동반성장 제안”이라고 설명했다. 삼성전자의 성과 인센티브(OPI) 제도를 언급하며 “성과 공유가 정규직과 원청에만 한정되는 것이 바람직한지 고민해 볼 필요가 있다”고 말했다.이 같은 논쟁은 단순히 삼성전자 노사 문제를 넘어 국내 산업정책이 직면한 구조적 문제로 연결된다. 쟁점은 대기업의 ‘초과이익을 어디에 사용할 것인가’다. 청와대는 양측 의견을 모두 수용하는 분위기다.강유정 청와대 수석대변인은 28일 브리핑에서 "노동장관의 발언은 노동장관 입장에서 성과 배분의 필요성을 언급한 것"이라며 "만약 산업부 장관이라면 그는 산업의 입장에서 기업의 초과 영업이익이나 이윤에 대해 말할 것"이라고 말했다.이어 "청와대 역시 향후 토론회를 통해 다양한 공론화의 기회가 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com