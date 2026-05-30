[속보]'빚투' 사상 최대…신용잔고 첫 37조원대

코스피가 8,000선을 넘나드는 등 랠리를 이어가자 개미들이 '빚투'(빚내서 투자)에 나서면서 신용거래융자가 다시 사상 최고치로 치솟은 것으로 나타났다.금융투자협회는 투자자들이 증권사로부터 자금을 빌려 투자하는 신용거래융자 잔고(이하 신용 잔고)가 지난 28일 기준 37조687억원으로 집계됐다고 30일 밝혔다.신용 잔고가 37조원대로 불어난 것은 처음이다. 전날보다 3700억원가량 늘었다.이 잔고는 일종의 '빚투' 지표로 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액을 의미한다.지난달 말 35조7130억원에서 한 달 동안 1조3000억원 이상 불었다.특히, 유가증권시장 신용 잔고는 27조1840억원을 기록해 역대 최초로 27조원대로 불어났다.신용 잔고는 투자자가 주식 투자차 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액이라 주가 상승을 기대하는 투자자가 많을수록 늘어난다.코스피가 8,000선을 넘는 등 단기급등하자 투자금이 몰린 것으로 분석된다.코스닥 시장에서 신용 잔고는 9조8846억원으로 집계되어 전날보다 소폭 올랐다. 다만 11조원까지 불어났던 지난 8일(11조73억원)보다는 1조원 이상 감소했다.삼성전자와 SK하이닉스의 상승세에 코스피가 계속 랠리를 이어가는 것과 달리 코스닥은 최근 하락세라 1,100선 아래까지 내려가 신용 잔고도 크게 늘지 않은 것으로 보인다.투자자예탁금은 131조1318억원으로, 130조원을 다시 넘어섰다. 이는 지난 18일 이후 7거래일만이다. 최근 3거래일간 10조원 가까이 불어났다.투자자예탁금은 지난 12일 137조원까지 늘어났지만, 당시 산업 특화 인공지능(AI) 개발사 마키나락스가 일반 공모주 청약에서 14조원을 끌어모으며 나타난 일시적인 증가였던 것으로 풀이된다.개인 투자자들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓰는 초단기 '미수거래'에 따른 반대매매 금액은 지난 28일 78억원으로 대폭 줄었다.코스피가 휘청했던 지난 20일 1458억원까지 치솟았던 것과 비해 크게 감소했다. 미수금 대비 반대매매 비율도 같은 기간 7.6%에서 0.7%까지 낮아졌다.주식 대차거래 잔고는 183조원을 나타내 전날(185조원)보다 줄어들었지만, 여전히 높은 수준이다.대차거래는 통상 공매도의 선행 지표로 여겨진다. 이는 주식을 장기 보유하는 기관 투자자 등이 다른 투자자에게 일정한 수수료를 받고 주식을 빌려주는 거래다.공매도는 대차거래로 미리 주식을 빌려 팔고 주가가 실제 하락하면 싼값에 되사서 갚는 거래다.공매도 증가는 국내 증시 하락에 베팅하는 움직임이 그만큼 커졌다는 의미다.코스피가 단기간에 급등하자 조정을 예상하는 투자자들이 늘어난 것이다.최근 1주일간 대차거래가 가장 많았던 종목은 삼성전자(1천35만주 체결)였고, 카카오뱅크(629만주)와 삼성중공업(538만주)이 그 다음 순이었다.김정우 기자 enyou@hankyung.com