▲ 김재경씨 별세, 김승호·김민희씨 부친상, 이진우씨 빙부상, 김한준씨 조부상, 이승원·이서연씨 외조부상 = 1일, 충남대병원 장례식장 특2호, 발인 3일 낮 12시, 장지 정수원-대전추모공원.

정채희 기자 poof34@hankyung.com