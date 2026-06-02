홈 한경BUSINESS [부고] 이진우(메리츠증권 리서치센터장)씨 빙부상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606022509b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.02 10:08 수정2026.06.02 10:08 정채희 기자 ▲ 김재경씨 별세, 김승호·김민희씨 부친상, 이진우씨 빙부상, 김한준씨 조부상, 이승원·이서연씨 외조부상 = 1일, 충남대병원 장례식장 특2호, 발인 3일 낮 12시, 장지 정수원-대전추모공원. 정채희 기자 poof34@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 올라핀테크, 공급 계약 기반 선정산 누적 지급액 85억 원 달성 1~2인 가구 증가에 브랜드 2룸 오피스텔 '영종 SK뷰' 주목 대형 공원 인접 단지 선호도 상승… 경산 상방공원 호반써밋 1단지 공급 “집 사는 데 6배 차이” 주택시장 양극화 경고등 李대통령 "고의적 허위사실 유포가 장난·놀이?···엄벌돼야"