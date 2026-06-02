젠슨 황 韓기업과 로보틱스 협업 언급

한국 대기업들과 ‘피지컬 AI’ 동맹

LG, 현대차, 네이버 등 협업 가능성 높아

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 1일(현지시간) 대만 타이베이의 한 식당에서 열린 한국 기업과의 만찬 행사 '코리아 파트너 나이트' 자리에서 한국 등 글로벌 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.6.1. 사진=연합뉴스 [공동취재단]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 로보틱스 산업에 대한 전략적 투자 의지를 공식화하며 국내 주요 기업들과의 협력을 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 분야로 전격 확장한다.단순한 반도체 공급망을 넘어 한국의 제조 역량과 엔비디아의 AI 플랫폼을 결합한 지능형 생태계를 구축하겠다는 구상이다.2일 재계에 따르면 황 CEO는 지난 1일 대만 타이베이에서 열린 ‘코리아 파트너 나이트’에 참석해 삼성전자, SK하이닉스, LG, 네이버 등 국내 IT·반도체 경영진과 만났다.황 CEO는 한국 투자 계획을 묻는 취재진에게 “한국은 우리 생태계의 매우 중요한 부분”이라며 “로보틱스 발전에 기여 할 수 있길 바란다”고 말했다.국내 대기업들은 엔비디아의 피지컬 AI를 구현할 최적의 파트너로 꼽힌다. LG그룹은 액추에이터(LG전자), 센싱(LG이노텍), 배터리(LG엔솔)를 아우르는 로봇 역량을 갖췄고 두산로보틱스는 엔비디아와 ‘에이전틱 로봇 OS’ 고도화에 주력하고 있다.현대차그룹 역시 보스턴다이나믹스의 휴머노이드에 엔비디아 칩을 탑재해 스마트 팩토리 혁신을 이끌고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com