KBS와 MBC, SBS는 이날 공동으로 출구 조사를 실시하고 투표 종료 시각인 3일 오후 6시에 발표했다.
서울에서는 정원오 민주당 후보가 51.4%로 오세훈 국민의힘 후보(46%)를 5.4%p 앞서는 것으로 예상됐다. 부산에서는 전재수 민주당 후보가 50.2%, 박형준 국민의힘 후보가 48.3%로 접전이다.
대구도 추경호 국민의힘 후보가 49.9%, 김부겸 민주당 후보가 49.1%로 초접전으로 나타났고, 강원도 우상호 민주당 후보가 51.3%, 김진태 국민의힘 후보가 48.7%로 접전으로 나타났다. 전북은 이원택 민주당 후보가 48.5%, 김관영 무소속 후보가 46.3%로 역시 접전이었다.
부산과 대구, 강원, 전북이 접전이다. 국민의힘은 경북에서 이철우 후보가 69.7%로 오중기 민주당 후보(30.3%)를 앞서는 것으로 나타났다.
나머지 지역에서는 민주당의 우세를 점쳤다. 인천에서는 민주당 박찬대 후보가 53.7%를 얻어, 국민의힘 유정복 후보(45.5%)를 앞섰고, 전남광주에서는 민주당 민형배 후보가 78.6%를 얻어, 국민의힘 이정현 후보(12.8%)를 크게 앞섰다.
대전에서는 민주당 허태정 후보가 55.9%를 얻어, 국민의힘 이장우 후보(42.9%)에 10%p 넘게 앞섰고, 울산에서는 민주당 김상욱 후보가 52.8%를 얻어, 국민의힘 김두겸 후보(43.2%)에 앞서는 것으로 나타났다.
세종에서는 민주당 조상호 후보가 64.3%를 얻어, 국민의힘 최민호 후보(32.9%)에, 경기에서는 민주당 추미애 후보가 60.4%를 얻어, 국민의힘 양향자 후보(34.1%)에 넉넉하게 앞서는 것으로 예상됐다.
충북에서는 민주당 신용한 후보가 56.2%를 얻어, 국민의힘 김영환 후보(43.8%)를 앞섰고, 충남에서는 민주당 박수현 후보가 52.1%를 얻어, 국민의힘 김태흠 후보(47.9%)에 우세한 것으로 조사됐다.
경남에서는 민주당 김경수 후보가 54.3%를 얻어, 국민의힘 박완수 후보(45.7%)에 앞섰고, 제주에서는 민주당 위성곤 후보가 62.2%를 얻어, 국민의힘 문성유 후보(34.9%)에 크게 앞서는 것으로 예상됐다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
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