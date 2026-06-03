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6·3 지방선거 및 재보궐선거에 대한 지상파 3사 출구조사 결과, 16개 광역단체장 가운데 더불어민주당이 11곳, 국민의힘 1곳에서 우세인 것으로 나타났다. 4곳은 접전으로 분류됐다.KBS와 MBC, SBS는 이날 공동으로 출구 조사를 실시하고 투표 종료 시각인 3일 오후 6시에 발표했다.서울에서는 정원오 민주당 후보가 51.4%로 오세훈 국민의힘 후보(46%)를 5.4%p 앞서는 것으로 예상됐다. 부산에서는 전재수 민주당 후보가 50.2%, 박형준 국민의힘 후보가 48.3%로 접전이다.대구도 추경호 국민의힘 후보가 49.9%, 김부겸 민주당 후보가 49.1%로 초접전으로 나타났고, 강원도 우상호 민주당 후보가 51.3%, 김진태 국민의힘 후보가 48.7%로 접전으로 나타났다. 전북은 이원택 민주당 후보가 48.5%, 김관영 무소속 후보가 46.3%로 역시 접전이었다.부산과 대구, 강원, 전북이 접전이다. 국민의힘은 경북에서 이철우 후보가 69.7%로 오중기 민주당 후보(30.3%)를 앞서는 것으로 나타났다.나머지 지역에서는 민주당의 우세를 점쳤다. 인천에서는 민주당 박찬대 후보가 53.7%를 얻어, 국민의힘 유정복 후보(45.5%)를 앞섰고, 전남광주에서는 민주당 민형배 후보가 78.6%를 얻어, 국민의힘 이정현 후보(12.8%)를 크게 앞섰다.대전에서는 민주당 허태정 후보가 55.9%를 얻어, 국민의힘 이장우 후보(42.9%)에 10%p 넘게 앞섰고, 울산에서는 민주당 김상욱 후보가 52.8%를 얻어, 국민의힘 김두겸 후보(43.2%)에 앞서는 것으로 나타났다.세종에서는 민주당 조상호 후보가 64.3%를 얻어, 국민의힘 최민호 후보(32.9%)에, 경기에서는 민주당 추미애 후보가 60.4%를 얻어, 국민의힘 양향자 후보(34.1%)에 넉넉하게 앞서는 것으로 예상됐다.충북에서는 민주당 신용한 후보가 56.2%를 얻어, 국민의힘 김영환 후보(43.8%)를 앞섰고, 충남에서는 민주당 박수현 후보가 52.1%를 얻어, 국민의힘 김태흠 후보(47.9%)에 우세한 것으로 조사됐다.경남에서는 민주당 김경수 후보가 54.3%를 얻어, 국민의힘 박완수 후보(45.7%)에 앞섰고, 제주에서는 민주당 위성곤 후보가 62.2%를 얻어, 국민의힘 문성유 후보(34.9%)에 크게 앞서는 것으로 예상됐다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com