‘탱크데이’ 불매 운동에 결제액 ‘130억 뚝’

카드 결제액 1343억→1211억 ‘추락

온라인 카톡 선물하기는 여전히 상위권

정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 '탱크데이' 논란과 관련 사과문을 발표하고 있다. 2026.05.26. 사진=한경 이솔 기자

스타벅스코리아가 지난달 발생한 ‘탱크 데이’ 마케팅 논란으로 혹독한 대가를 치르고 있다.불매 여론이 확산하면서 불과 한 달 만에 신용·체크카드 결제 추정액이 130억 원 넘게 증발한 것으로 나타났다.4일 AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 5월 신용·체크카드 추정 결제금액은 1211억 9000만 원으로 집계됐다.이는 직전 월인 4월 결제액(1343억 2000만 원)과 비교해 한 달 새 131억 원가량 급감한 수치다.특히 주간 단위 데이터에서는 논란의 파급력이 더욱 뚜렷하게 드러났다.5월 중순(11~17일) 321억 6000만 원이던 주간 결제액은 문제의 행사가 시작된 18~24일 주간에 236억 9000만 원으로 일주일 만에 84억 원 넘게 폭락했다.이어 5월 마지막 주(25~31일)에도 214억 6000만 원으로 떨어지며 2주 연속 가파른 하락세를 기록했다.다만 이번 조사는 현금이나 상품권 및 간편결제 등은 제외된 신용·체크카드 추정치다.앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일인 지난달 18일 텀블러 할인 행사를 진행하며 공식 마케팅에 ‘탱크 데이’라는 부적절한 표현을 사용해 거센 비판을 받았다.한편 오프라인 매장의 타격 속에서도 카카오톡 선물하기 등 온라인 모바일 교환권 시장에서는 여전히 스타벅스 상품이 상위권을 유지하고 있어 향후 브랜드 이미지 회복과 매출 정상화 여부에 유통계의 이목이 쏠리고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com