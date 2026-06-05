“체납 끝까지 추적”…국세청 체납관리단 전국 확대

임광현 국세청장 사진=국세청 제공

임광현 국세청장은 5일 중부지방국세청 국세 체납관리단과 동안양세무서를 방문해 운영 성과와 7월 출범 예정인 국세·국세외수입 체납관리단의 준비 상황을 점검했다.임 청장은 중부청이 넓은 관할구역에도 불구하고 높은 체납액 납부 성과를 거둔 점을 평가하며 현장 직원들을 격려했다.실태확인원들은 생계 곤란 체납자를 복지서비스와 연계하고, 재산 은닉 혐의가 있는 체납자를 추적조사 대상에 선정한 사례 등을 소개했다.임 청장은 체납관리단이 조세정의 실현과 재정 확보, 일자리 창출, 복지대상자 발굴 등 다양한 효과를 거두는 핵심 사업이라고 강조하며 현장 성과 창출을 당부했다.이어 동안양세무서에서는 국세 체납관리단 22명과 국세외수입 체납관리단 34명이 근무할 공간과 근무 환경을 점검하고, 기간제 근로자들이 불편 없이 근무할 수 있도록 전국 세무서의 쾌적하고 안전한 근무환경 조성을 주문했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com