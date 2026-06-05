홈 한경BUSINESS [속보] 경찰, 잠실7동 투표소에 기동대 재투입…시위대와 대치 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606058589b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.05 07:59 수정2026.06.05 07:59 강홍민 기자 4일 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표함 이송이 지연되고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 시위대와 일부 주민들이 부정선거를 외치며 입구를 봉쇄하고 있다.사진=최혁 기자)경찰, 잠실7동 투표소에 기동대 재투입…시위대와 대치강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 4월 경상수지 282억9천만달러 흑자…36개월 간 흑자 유지 젠슨 황, 오늘 최태원·정의선·구광모·이해진 만난다...'삼겹살에 소주' 회동 테슬라 쇼크 뒤 전면에 선 허제홍…엘앤에프 판 다시 짠다 ‘초크포인트’ 석유 제재, 이란·이라크 숨통 죄다 [홍영식의 이슈 워치] 치솟는 계란값…이마트, 태국산 계란 판다