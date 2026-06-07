삼성·AI 웃고, 배터리·조선 울고

시총 상위 10위권 밖 거센 세대교체

LG엔솔·삼바의 굴욕…왕좌 내려놓은 주도주들

서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 사진=연합뉴스

국내 증시 대형주들의 주가 희비가 갈리며 시가총액 판도가 통째로 뒤바뀌었다.인공지능(이하 AI)과 반도체 훈풍을 탄 삼성그룹주가 시장을 주도한 반면 지난해 증시를 이끌었던 이차전지와 조선주는 일제히 뒷걸림질 쳤다.7일 한국거래소에 따르면 코스피 상위 10개 종목 중 7개 종목의 순위가 요동쳤다. 가장 눈에 띄는 주인공은 삼성전기다.AI용 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요 급증에 힘입어 주가가 올해만 589% 폭등, 시총 순위가 지난해 말 34위에서 단숨에 5위로 수직상승했다.지분 가치 재평가 기대감이 반영된 삼성생명(18위→7위)과 삼성물산(13윌→8위)도 동반 도약했다.코스닥 시장에서도 주성엔지니어링(63위→5위)을 비롯한 반도체 장비주들이 무서운 기세로 상위권을 장악했다.반면 한때 증시를 호령했던 이차전지 대장주 LG솔루션(3위→6위)과 HD현대중공업(6위→9위)은 순위가 밀려났다.삼성바이오로직스는 10위권 밖으로 이탈하는 굴욕을 맛봤다. 증권가는 AI 인프라 투자가 장기화되는 만큼 반도체 중심의 주도주 장세가 유지될 것으로 보고 있다.전문가들은 IT섹터의 일시적 조정기를 저가 매수 기회로 활용하라고 조언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com