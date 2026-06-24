송 대표는 지주사의 경영관리 시스템을 보강하고 인도네시아 니켈 제련 사업 등 글로벌 프로젝트를 성공적으로 안착시키며 에코프로의 체질 개선을 주도하고 있다.
송 대표 취임 이후 에코프로는 컴플라이언스실, 안전환경실, AI혁신실을 잇달아 설립하며 지주사의 컨트롤타워 기능을 대폭 강화했다.
신설된 컴플라이언스실은 준법경영과 계열사 간 내부통제를 강화해 시장 눈높이에 맞춘 지속가능한 성장의 토대를 마련했다. 안전환경실은 중대재해처벌법 확대 등 강화된 법률에 발맞춰 제조 현장의 리스크를 예방하는 시스템을 구축했다.
특히 송 대표는 지주사 내에 AI혁신실을 신설하고 제조업 혁신을 강력히 추진 중이다. AI 전문가를 전면 배치한 이 조직은 ▲사무 부문 AI 도입 부서 비율 90% 이상 달성 ▲제조·품질 부문 생산성 30% 향상 ▲연구개발 리드타임 50% 단축을 목표로 하고 있다.
나아가 피지컬 AI를 도입해 로봇이 위험 작업을 대체하는 365일 상시 ‘자율 제조 공장’과 ‘자율 실험실’ 구축도 추진하고 있다.
송 대표는 이동채 창업주가 구상한 인도네시아 니켈 제련소 투자를 총괄하며 하이니켈 양극재의 원가 경쟁력을 극대화했다. 에코프로는 인도네시아 4개 제련소에 총 8000억원을 투자해 전기차 약 60만 대 분량인 니켈 MHP 약 2만8500톤을 확보하는 1단계 투자를 완료했다.
이어 글로벌 기업들과 합작 법인을 구성해 2단계 프로젝트인 ‘BNSI 제련소’ 건설을 직접 주도하고 있다. 선제적 투자에 힘입어 에코프로는 수익을 창출하는 사업지주회사로 거듭났다.
지주사 별도기준 매출액 중 니켈 MHP 판매 등 무역 사업 비중은 지난해 78%(1987억원), 올해 1분기 79%(569억원)를 기록하며 확고한 캐시카우로 자리 잡았다. 에코프로의 선제적인 투자는 최근 인도네시아 정부가 니켈 수출을 통제하면서 그 희소성이 더욱 부각되고 있다.
에코프로는 인도네시아 제련소를 통한 ‘자연 자원사업’과 별개로 폐배터리를 재활용하는 도시광산 사업에도 속도를 내고 있다. 송 대표는 글로벌 리사이클 회사들과의 협력을 추진하며 창업주의 환경 보호 비즈니스를 종합 자원사업 회사로 완성해 가고 있다.
송 대표는 “니켈 제련을 통한 자원사업과 리사이클을 통한 도시광산을 통해 사업 구조를 다변화시켜 환경 소재, 자원, 양극 소재 등 그룹의 포트폴리오를 3각 체제로 만들어 나가야 어떤 외풍에도 든든한 그룹이 될 수 있다”며 미래 비전을 제시했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지