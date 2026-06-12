한미반도체, 스페이스X 500억 투자 결정...23% 급등

한미반도체가 미국 우주기업 스페이스X에 대한 500억원 규모의 투자를 결정하면서 강세를 보이고 있다. 이는 자기자본 대비 7.24%에 해당하는 규모다.12일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 55분 기준 한미반도체의 주가는 전 거래일 대비 23.71% 상승한 360,000원에 거래되고 있다. 장 초반 반도체주 강세에 힘입어 5%대로 출발했으나 스페이스X 투자 소식이 알려지며 급등하는 모습이다.스페이스X는 일론 머스크가 설립한 세계 최대 민간 우주기업으로 로켓 기술과 위성 통신 서비스인 스타링크를 통해 영향력을 키워온 기업이다.한미반도체의 이번 투자는 스페이스X의 성장성뿐 아니라 일론 머스크가 추진하는 반도체 제조 프로젝트와도 맞닿아 있다. 머스크는 스페이스X와 테슬라, xAI 등에 필요한 AI 반도체 확보를 위해 미국 텍사스주 오스틴에 약 180조원 규모의 초대형 반도체 제조시설 ‘테라팹’ 구축을 추진하고 있다.한미반도체는 테라팹 프로젝트가 본격화될 경우 AI 반도체 제조와 우주항공, 데이터센터 인프라가 결합하는 새로운 시장이 열릴 수 있다고 보고 있다. 이어 이번 투자가 단기 재무투자보다는 미래 성장 산업에 대한 선제적 전략 투자에 가깝다고 설명했다.그동안 미래 성장 기술을 보유한 기업에 대한 선제적 투자로 꾸준한 성과를 거둬온 한미반도체의 이번 투자 배경에는 팔란티어 공동 창업자인 피터 틸과의 오랜 인연이 자리하고 있다. 피터 틸은 일론 머스크와 함께 페이팔을 공동 창업했으며 스페이스X와 페이스북, 링크드인의 초기 투자자로 잘 알려져 있다.양측의 인연은 지난 2013년 피터 틸이 출자한 글로벌 사모펀드 크레센도에쿼티파트너스가 한미반도체에 투자하면서 시작됐다. 2021년에는 한미반도체 법인과 곽동신 회장이 각각 375억원씩 총 750억원을 크레센도가 대주주로 있는 반도체 장비 기업 HPSP에 공동 투자해 원금 대비 639.3%에 달하는 총 4795억원의 누적 투자 수익을 거뒀다.김세은 인턴기자 senii@hankyung.com