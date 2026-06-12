트럼프 “이란과 종전 합의”…이란은 “글쎄”

온도차 존재... 실제 타결 가능성에 무게

사진=연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상이 훌륭하게 합의돼 최종 조율 단계만 남았다고 발표했다.오전까지만 해도 “오늘 밤 이란을 매우 강력하게 타격할 것”을 경고하던 긴장 국면이 급반전됐다.11일(현지 시간) 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “이란 지도부 최고위층의 승인을 전제로 예정된 공습과 폭격을 취소했다”며 “이르면 이번 주말 유렵에서 서명식이 열릴 것”이라고 밝혔다.그는 이스라엘, 사우디아라비아, 카타르, 튀르키예, 파키스탄, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이집트 등 모든 당사국이 세부사항을 승인했으며 서명 즉시 봉쇄됐던 호르무즈 해협이 공식 개방될 것이라고 강조했다.핵심 쟁점인 핵 문제에 대해서도 “이란이 핵무기를 가질 수 없다는 점에 동의했다”고 덧붙였다.다만 트럼프 대통령은 본인의 80세 생일 기념 이종격투기(UFC)행사 일정으로 서명식에는 JD밴스 부대통령이 대신 참석할 것이라고 전했다.반면 이란 측은 협상의 상당 부분 진전을 인정하면서도 최종 결론에는 선을 그으며 신중한 태도를 보였다.이란 외교부 대변인은 국영 언론을 통해 “협정문 상당 부분이 확정 됐지만 미국이 입장을 반복해서 바꿨다”며 “레드라인은 양보할 수 없고 최종 결론도 나지 않았다”고 밝혔다.양측의 발표에 미묘한 온도 차가 존재하지만 이란 역시 협정 진전 자체를 부인하지는 않아 실제 타결 가능성에 무게가 실리고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com