스페이스X 공모주 '코리아 패싱' 파장…금감원, 배정 무산 경위 파악

금융감독원이 미래에셋증권의 스페이스X 공모주 배정 무산 사태와 관련해 본격적인 검사에 착수했다.이번 사태로 미래에셋증권을 통해 청약에 참여했던 투자자들의 피해 가능성이 제기되자, 당국은 경위 파악은 물론 투자자 보호 조치 적정성을 면밀히 들여다볼 방침이다.14일 금융당국에 따르면 금감원은 지난 5일 미래에셋증권의 스페이스X 공모주 청약 판매에 대한 점검에 착수한 뒤 지난 주 검사로 전환했다. 그러던 중 배정 무산 사태가 발생하자 경위 파악에 나선 것으로 알려졌다.앞서 스페이스X는 미래에셋증권에 231만여 주의 공모주를 배정하기로 했으나, 대표 주관사인 골드만삭스가 최종 배정 단계에서 이를 전량 제외하면서 국내 투자자들에게 물량이 공급되지 않는 초유의 사태가 벌어졌다.이번 검사의 핵심은 미래에셋증권이 투자자들에게 배정 무산 가능성 등 투자 위험성을 사전에 충분히 고지했는지와 같은 '투자자 보호 의무' 준수 여부다.현재 증거금은 환불 조치 됐으나 환전과 송금 과정에서 발생한 비용 손실 우려가 있으며, 미래에셋증권을 통해 공모주 확보를 공언했던 일부 운용사의 ETF 편입 불발에 따른 투자자 피해도 주요 조사 대상이다.또한, 사측이 고객 물량 외에 자기 고유 자금으로 청약에 참여했다는 의혹과 관련해 이해상충 문제까지 종합적으로 살펴볼 계획인 것으로 전해졌다.정채희 기자 poof34@hankyung.com