김정아 이노션 대표. 사진=이노션

이노션이 SBVA(옛 소프트뱅크벤처스)와 손잡고 시장 경쟁력을 갖춘 혁신기업 10여 곳의 도약을 이끄는 성장 플랫폼 ‘UP 2026(업 2026)’을 진행한다고 15일 밝혔다.마케팅 에이전시의 역할을 넘어 혁신기업과 성장 과제를 공유하고 사업 확장 경로를 모색하는 공동 플랫폼 구축 행보다.이번 프로그램에는 블라인드, 크림(KREAM), 오늘의집, 퀸잇, 런드리고, 라엘, 그래비티랩스 등 SBVA가 투자한 포트폴리오사 10여 곳이 참여했다.이들 기업이 직면한 시장 확장, AI·데이터 활용, 브랜드 성장, 신규 수익 모델 등 주요 비즈니스 병목을 점검하고 실질적인 협업 과제를 도출하는 데 초점이 맞춰졌다.행사는 총 4개 세션으로 구성됐다. 오프닝 세션을 시작으로 메인 세션에서는 AI 시대의 커뮤니케이션 방식 전환과 비즈니스 확장 방향을 논의했다.플랫폼, 크리에이터, 검색 환경 다변화 속에서 브랜드가 사업 성과로 연결되는 방식을 짚으며 이노션의 솔루션을 공유하는 자리였다.현장에는 이노션의 BX(비즈니스경험)부문, 전략솔루션본부, 글로벌비즈니스부문, DX(디지털경험)본부, CX(고객경험)본부 등 핵심 조직 책임자들이 전면 배치됐다.이들은 참여 기업들과 1:1 심층 미팅을 갖고 사업 모델 고도화 및 시장 확장 가능성을 구체화했다.양측은 후속 미팅을 통해 지속적인 협업 구조를 만들어갈 방침이다. 마지막은 투자자 및 업계 관계자들이 참석하는 네트워킹 디너로 마무리됐다.김정아 이노션 대표는 “이번 자리는 이노션이 혁신기업과 전략적 협력을 확대하고 기존 광고대행 영역을 넘어 새로운 성장 기회를 모색하는 출발점”이라며 “실질적인 사업 확장 경로를 찾아 구체적인 성과를 만들겠다”고 밝혔다.이준표 SBVA 대표는 “이번 프로그램이 브랜드 가치 제고와 글로벌 성장 전략을 고민하는 기업들에게 실질적인 인사이트를 제공하고 새로운 협력 기회를 모색하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com