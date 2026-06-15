사진=김민주 기자

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고물가 속 싸고 재밌는 소비를 찾는 젊은 세대 사이에서 서울 동묘가 새로운 놀이터로 떠오르고 있다. 저렴한 가격에 개성 있는 빈티지 제품을 구매할 수 있는 데다, 먹거리와 구경거리까지 한 번에 즐길 수 있어 이른바 '가성비 데이트 코스'로 주목받는 모습이다.관심 증가는 검색량에서도 확인된다. 네이버 데이터랩에 따르면 최근 5년간 '동묘' 키워드 검색량은 올해 들어 크게 증가해 지난 5월 4일 최고치(100)를 기록했다. 구글 트렌드에서도 동묘 관련 관심도는 꾸준히 상승하며 올해 가장 높은 수준을 나타냈다.실제 동묘 일대에서는 빈티지 의류와 액세서리, LP, 카메라, 소품 등을 판매하는 가판대를 둘러보는 젊은 층을 쉽게 찾아볼 수 있다. 쇼핑을 마친 뒤 인근 노점에서 옛날 토스트와 미숫가루를 각각 1000원에 즐기는 코스도 인기를 얻고 있다.특히 원하는 물건을 찾아다니는 과정 자체가 하나의 놀이 문화로 자리 잡았다. 무더기로 쌓인 상품 속에서 마음에 드는 물건을 찾아내는 이 행위는 게임 용어 '파밍(Farming)', 원하는 물건을 탐색한다는 뜻의 '디깅(Digging)', '보물찾기' 등으로 불린다.소셜미디어(SNS)에는 동묘에서 빈티지 제품을 직접 비교하며 구매하는 과정을 담은 콘텐츠가 잇따라 올라오고 있다. 인스타그램에서는 '#동묘' 게시물이 약 67만7000건에 달하며 '#동묘구제시장'(15만8000건), '#동묘빈티지'(11만2000건), '#동묘시장'(3만6000건) 등 관련 콘텐츠도 활발하게 생산되고 있다.이 같은 빈티지 소비 열풍은 해외 젊은층 사이에서도 확산하는 모습이다.미국 NBC뉴스는 최근 "새로운 세대가 중고 쇼핑을 다시 멋진 문화로 만들고 있다"며 Z세대를 중심으로 중고 소비가 확산하고 있다고 보도했다. NBC는 높은 물가 속에서 젊은 소비자들이 합리적인 가격은 물론 개성과 지속가능성까지 충족할 수 있는 소비 방식을 찾고 있다고 분석했다.뱅크오브아메리카(BofA) 보고서에 따르면 미국 중고 거래량은 전년 대비 22% 증가했다. 유동인구 분석업체 플레이서에이아이는 중고 매장의 방문객 수가 전통적인 의류 소매점을 앞지르고 있다고 분석했다. 실제로 2022년 말부터 2025년 말까지 일반 의류 매장 방문객 수는 감소한 반면, 중고 매장 방문객 수는 25% 이상 늘어난 것으로 나타났다.온라인 중고 의류 플랫폼 스레드업은 미국 중고 의류 시장 규모가 약 560억달러(84조원)에 달한다고 추산했다. 스레드업 조사에서는 지난해 Z세대의 62%가 중고 의류를 구매한 경험이 있다고 답했다.이 같은 빈티지 열풍은 단순한 유행을 넘어 경제 상황과도 맞물려 있다는 분석이 나온다. 미국 노동통계국(BLS)은 중고 의류 시장 규모가 커지면서 소비자물가지수(CPI) 산정 과정에 중고 의류 가격을 반영하고 있다. 중고 소비가 일부 취향 소비를 넘어 주요 소비 형태로 자리 잡았다는 의미다.배경에는 지속되는 고물가가 있다. 미국에서는 최근 5년간 소비자 물가가 약 25% 상승했으며, 의류 가격 역시 팬데믹 이후 가장 높은 수준의 상승률을 기록했다. 물가 상승 속도가 임금 인상 폭을 웃돌면서 소비자들은 합리적인 가격대의 대안을 찾기 시작했고, 중고 매장과 빈티지 숍으로 발길을 돌리고 있다는 분석이다.BofA 연구소의 경제학자 테일러 볼리는 "중고 패션 시장이 성장하는 이유는 가성비와 다양성, 지속가능성이라는 세 가지 요소 때문"이라고 분석했다.NBC는 "옛것이 다시 새것이 되고 있다"며 "중고 의류뿐 아니라 LP판, 필름 카메라, 뜨개질 등 과거의 취향과 기술이 젊은 세대 사이에서 재조명되고 있다"고 전했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com