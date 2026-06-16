슬립퍼, 현대백화점 판교점서 매트리스 팝업 행사 진행

침대 전문 브랜드 슬립퍼(SLEEPER)가 6월 15일부터 28일까지 현대백화점 판교점 10층 토파즈홀 행사장에서 매트리스 팝업 행사를 운영한다. 이후에도 본매장에서 전시를 이어가 7월 31일까지 현대백화점 판교점에서 슬립퍼의 매트리스를 만나볼 수 있다.이번 행사에서는 호텔 무드의 침대 프레임과 프리미엄 매트리스를 한자리에서 체험할 수 있다. 침대 프레임은 허쉬, 블룸, 티라호텔와이드를 중심으로 전시돼, 신혼집 침실 분위기를 고민하는 방문객에게 다양한 연출 아이디어를 제안한다.한편, 이번 행사에서는 100kg/㎥ 초고밀도 메모리폼과 1,500개의 마이크로 포켓스프링을 적용한 슬립퍼의 대표 제품 시그니처 익스클루시브를 선보일 예정이며, 방문객은 직접 누워 쿠션감과 지지력을 비교해볼 수 있다.오픈을 기념해 다양한 행사도 진행한다. 구매 금액에 따라 최대 15%의 사은 혜택을 제공하며, 사은 행사 참여 시 현대백화점 포인트 3% 추가 적립까지 받을 수 있다. 여기에 오픈 프로모션으로 500만 원 이상 구매 고객 선착순 5명에게는 사운드코어 제품을 증정한다.월~목은 오전 10시 30분부터 오후 8시까지, 금~일(공휴일)는 오후 8시 30분까지 운영하며 방문 예약은 네이버 플레이스를 통해 가능하다.슬립퍼 관계자는 "고객 성원에 힘입어 전국 주요 지역으로 거점을 넓혀가고 있으며, 이번 판교 행사도 그 일환"이라며 "가까운 곳에서 편안하게 제품을 경험하실 수 있도록 다양한 혜택을 준비한 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.이번 현대백화점 판교점 오픈으로 슬립퍼는 전국 백화점과 직영점을 합쳐 28개 매장을 운영하여 매트리스 일대일 컨설팅 서비스를 제공하고 있으며, 자세한 내용은 슬립퍼 공식 채널과 네이버 플레이스에서 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com