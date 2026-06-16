리필드, AI 스캐너·스칼프 앰플 홈쇼핑 방송서 전량 소진

탈모 기능성 브랜드 리필드(Refilld)의 'PRO+ cADPR Exo™77 스칼프 앰플'이 지난 5월 30일 론칭 방송에 이어 CJ온스타일 2차 방송에서도 전량 판매됐다.이 제품의 핵심은 브랜드가 자체 연구 기반으로 개발한 성분 cADPR™다. 리필드 연구소장 양미경 박사의 두피·모발 관련 연구를 토대로 적용됐으며, 관련 연구 결과는 국제 학술지 'Applied Sciences'에 게재된 바 있다.연구 성과를 바탕으로 개발된 이번 제품은 성분 적용에 그치지 않고 두피 관리 전반을 고려한 구성으로 설계됐다. 제품은 cADPR™ 성분과 함께 엑소좀(Exo) 기술을 결합해 두피와 모발 케어를 복합적으로 다루도록 설계됐다.여기에 AI 두피 분석 기기 '리필드 AI 스캐너'를 함께 구성해, 소비자가 자신의 두피 상태를 직접 파악하고 앰플 케어를 적용할 수 있는 홈케어 루틴 전반을 제공한다. 두피 상태를 확인한 뒤 제품을 활용할 수 있도록 구성해 관리 편의성도 높였다.리필드 측은 "단순한 기능성 화장품을 넘어, 연구 기반 성분과 기기 케어를 결합한 과학적 접근이 소비자들에게 높은 평가를 받고 있다"고 말했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com