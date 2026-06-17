홈 한경BUSINESS [속보] SK하이닉스, 사상 첫 '250만원' 달성…5%대 급등 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606171979b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.17 14:53 수정2026.06.17 14:53 강홍민 기자 연합뉴스SK하이닉스, 사상 첫 '250만원' 달성…5%대 급등강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 가디언에이아이·삼현, AI 순찰·안전로봇 글로벌 사업화 위한 전략적 MOU 체결 더멀매트릭스, 롯데 오픈 3년 연속 공식 후원… 고객 대상 프로암 이벤트 마련 “차라리 주식 할 걸” 연 0.6% 비트코인 거품론 고개 과천 디에트르 퍼스티지 상업시설 7개 호실 공급…26일 입찰 진행 맥주 제친 ‘무알맥’...월드컵이 지핀 무알코올 열풍