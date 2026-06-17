미래에셋증권, 3000억 자사주 취득 결단 ‘역대 최대 규모’
미래에셋증권이 역대 최대 규모인 3000억원의 자사주를 취득한다.

미래에셋증권은 17일 이사회를 열어 역대 최대 규모인 3000억원의 자사주를 취득하기로 결의했다고 밝혔다.

주가 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하는 동시에 보통주와 우선주 간 시장 가격 괴리를 완화하기 위한 조치다.

이번 취득 결정은 역대 최대 규모로, 기존 최대 취득 규모인 1030억원 대비 약 3배 수준이다.

구체적으로 취득 대상은 보통주 2000억원, 1우선주 100억원, 2우선주 900억원으로 구성된다. 특히, 1우선주를 취득 대상에 포함한 것은 이번이 처음이다. 보통주와 우선주 간 괴리율 완화 및 균형 있는 주주가치 제고를 고려한 주주환원 정책이다.

미래에셋증권은 그동안 지속적인 자사주 매입과 소각을 통해 주주환원 정책을 이행해왔다. 이번에 취득하는 자사주 역시 취득 후 전량 소각할 계획이다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 자사주 취득은 주주가치 제고와 주가 안정, 보통주와 우선주 간 시장가격 괴리 완화를 위해 결정한 것”이라며 “취득 후 소각을 통해 주주환원 정책을 충실히 이행해 나갈 계획”이라고 말했다.

정채희 기자 poof34@hankyung.com