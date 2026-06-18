홈 한경BUSINESS [속보] 내년도 최저임금 업종별 차등 적용 부결 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202606185441b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.06.18 22:36 수정2026.06.18 22:36 강홍민 기자 *자료사진(한경DB)식당 및 숙박 등 최저임금을 차등 적용할 지에 대해 심의한 결과, 최종적으로 적용하지 않기로 했다. 최저임금위원회는 18일 열린 제7차 전원회의에서 2027년도 최저임금 업종별 차등 적용 여부를 심의한 결과 최종적으로 적용하지 않기로 했다고 밝혔다.이날 최임위가 해당 안건을 표결에 부친 결과 찬성 11표, 반대 14표, 무효 1표로 최종 부결됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 한경매거진&북, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 누르고 터뜨리고… '말랑이'에 지갑 여는 어른이들 엑스콘다, 바이트댄스 B2B 자회사 바이트플러스와 '시댄스 2.0' 계약 체결 “이란에 지긋지긋하게 당했다” 문 열려도 ‘탈 호르무즈’ 발전 5사 통합하나...정부, 7월 최종안 수립 홍콩 자금 몰린다…코스피200 ETF, 상장 직후 300억원 거래