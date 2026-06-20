'스드메' 부담, 미국도 예외 없었다…화려한 결혼식에 등 돌린 Z세대

국내에서 이른바 '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 등 예식 준비 비용에 대한 젊은 세대의 부담이 커지는 가운데, 미국 Z세대 사이에서도 화려한 결혼식 문화에 등을 돌리는 움직임이 나타나고 있다. 결혼 자체를 포기하기보다는 기존 관행에서 벗어나 자신만의 방식으로 결혼식을 치르려는 분위기가 확산되는 모습이다.18일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 미국 금융 플랫폼 어펌(Affirm)이 성인 Z세대 2000명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 69%는 "오늘날의 결혼식이 개인적인 축하 행사라기보다 하나의 공연이나 이벤트처럼 느껴진다"고 답했다. 현대의 결혼식을 한 단어로 표현해 달라는 질문에는 '비싸다'가 가장 많이 언급됐다. 이어 결혼을 희망하는 응답자들의 상당수는 기존의 화려한 결혼 문화에 얽매이지 않겠다는 뜻을 드러냈다.전문가들은 Z세대가 결혼을 포기하는 것이 아니라 결혼 문화 자체를 '재정의'하고 있다고 분석한다. 화려한 형식과 관행에 얽매이기보다 자신이 중요하게 여기는 가치에 시간과 돈, 에너지를 집중하려는 경향이 강해지고 있다는 것이다.국내에서도 높은 예식 비용에 대한 부담이 커지면서 스몰웨딩과 셀프웨딩, 노웨딩 등 실속형 결혼 문화가 확산하고 있다. 일회성 행사인 결혼식에 거액을 들이기보다 신혼여행이나 혼수에 더 많은 비용을 투자하는 등 결혼식의 규모나 형식보다 개인의 취향과 만족을 우선시하는 인식이 젊은 세대를 중심으로 자리 잡는 분위기다.다만 한국의 경우 젊은 층의 인식 변화가 실제 실천으로 이어지는 과정에서 '부모 세대와의 견해 차이'라는 또 다른 장벽에 부딪히기도 한다. 결혼을 집안과 집안의 결합이자 오랜 기간 주고받은 축의금을 회수하는 중요한 행사로 여기는 기성세대와 결혼의 의미를 개인의 선택과 만족에서 찾으려는 젊은 세대 사이의 시각 차이가 여전하기 때문이다.동서양을 막론하고 화려한 관행에서 벗어나 자신만의 방식으로 결혼식을 치르려는 흐름이 확산하는 가운데, 새로운 결혼 문화가 앞으로 어떤 모습으로 자리 잡을지 주목된다.김세은 인턴기자 senii@hankyung.com