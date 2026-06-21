예탁금 128조·빚투 38조 늘고

공매도 감소

반도체, 자동차, 조선, 방산 등 주도주 중심 전략

18일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다./2026.6.18 사진=한경 문경덕 기자

사상 처음으로 코스피 9000선을 돌파한 상승장 속에서 투자자예탁금과 신용거래융자 잔고가 동반 증가했다.반면 공매도 실탄인 대차거래잔고는 줄어들어 시장 참가자들이 추가 상승에 무게를 두고 있는 것으로 풀이된다.21일 금융투자협회에 따르면 지난 18일 기준 투자자예탁금은 128조4086억원으로 지난주 내내 오름세를 보였다.코스피 지수가 18일 종가 기준 9063.84를 기록하며 역사적인 ‘9000피 시대’를 열자 증시 대기 자금이 무서운 속도로 유입된 것이다.빚투 지표인 신용거래융자 잔고 역시 37조9797억원까지 치솟으며 역대 두번째 높은 수준을 기록했다.특히 유가증권시장 신용잔고는 28조9275억원으로 종전 최고치를 갈아치웠다.상승세가 유가증권시장 중심으로 전개되면서 빚투 자금도 코스피로 쏠린 모양새다.반면 하락장에 베팅하는 대차거래 잔고는 191조4990억원으로 3거래일 연속 감소했다.증권가에서는 미국의 물가지표나 기업 실적에 따른 단기 변동성을 있겠지만 상승 추세는 이어질 것으로 보고 있다.이경민 대신증권 연구원은 “반도체, 자동차, 조선, 2차전지, 방산 등 기존 주도주 중심의 대응 전략이 유효하다”고 분석했다.다만 이재민 하나증권 연구원은 “지수 전반이 다 오르기보다는 실적 모멘텀과 영업이익률 개선이 뚜렷한 기업 중심으로 수익률이 집중되는 차별화 장세에 대비해야 한다”고 조언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com