실리콘밸리에 늘어난 '좀비 유니콘'...VC업계 긴장

미국 실리콘밸리에서 이른바 '좀비 유니콘'이 늘고 있다. 21일(현지 시간) 영국 이코노미스트에 따르면 한때 기업가치 10억달러(약 1조5300억원)를 넘기며 주목받던 스타트업들이 저금리 시대에 형성된 몸값을 유지하지 못하고 한계에 직면하고 있다.올해 5월 기준 유니콘 기업(기업가치 10억달러 이상 스타트업) 1900곳 가운데 332곳은 과거 최고 기업가치 이하를 기준으로 투자금을 유치했다고 스탠퍼드대 일리야 스트레불라예프 교수가 설명했다. '유니콘'의 지위를 잃은 기업도 212곳에 달했으며, 383곳은 최근 3년간 신규 투자 유치 사실을 공개하지 않았다.미국 금융 데이터 플랫폼 피치북에 따르면 전 세계 벤처캐피털(VC) 투자 규모는 2022년 2230억달러(약 341조1900억원)에 달했지만, 금리가 오르고 투자심리가 위축되면서 지난해 660억달러(약 100조9800억원)까지 감소했다.대표 사례로 유명인이 팬의 요구에 따라 영상 메세지를 제공하는 '카메오'의 기업가치는 2021년 10억달러(약 1조5300억원)에서 현재 8200만달러(약 1255억원) 수준으로 줄었다. 정신건강 전문가를 연결해주는 ‘손더마인드’도 11억달러(약 1조6830억원)에서 700만 달러(약 107억원)로 급감했다.이코노미스트는 “피치북이 최대 5000억~1조달러(최고 약 1540조원) 규모의 순 가치 삭감이 발생할 가능성을 제기했다”고 밝혔다. 상위 10개 기업 제외 유니콘 기업들의 총 가치가 약 5조달러(약 7650조원)라는 점을 고려하면 상당한 규모라는 설명이다.VC 업계 역시 영향을 받고 있다. 최근 펀드 수익률이 과거보다 낮아진 가운데, AI 핵심 기업에 투자하지 못한 펀드들은 부진한 성과를 내고 있다. 업계에서는 상위 5% 펀드가 전체 이익의 90%를 차지하고, 최상위 VC 외 투자 심리가 위축되고 있다는 설명이다.일부 VC는 만기가 정해진 기존 폐쇄형 펀드 대신 지속형 펀드로 전환하거나 비상장 주식 거래 시장을 활용해 투자금 회수 방안을 찾고 있다.국내 스타트업 시장에도 옥석 가리기 분위기가 확산하고 있다. 일례로 컬리는 한때 4조원 규모의 기업가치를 인정받으며 기업공개(IPO)를 추진했지만, 상장을 철회한 뒤 조정을 겪었다. 유니콘 반열에 오른 지 오랜 시간이 지난 일부 기업들이 적절한 엑시트(투자금 회수) 전략을 마련하는 데 어려움을 겪고 있다.오승주 인턴기자 seungjuoh@hankyung.com